БГУ – это не только наука, но и творчество. Вот в какие кружки университет приглашает студентов

Первый университет Беларуси. Вот уже более 100 лет Белорусский государственный университет принимает студентов и предоставляет им престижное образование для успешного будущего. Как проходило развитие университета в послевоенный период? Как формировались базовые научные структуры в университете? Какие разработки стали гордостью Белорусского государственного университета? Как развивалась внеучебная культурная и спортивная жизнь студентов? И почему студенты выбирают БГУ? Рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси». В 90-е годы шли трансформационные изменения в обществе и изменения запросов общества на определенные специальности. И, безусловно, это отразилось на университете. Очень популярны стали специальности юридического, экономического профиля. В это время от исторического факультета отпочковалось отделение философии и политэкономии.

Александр Кохановский, декан исторического факультета Белорусского государственного университета:

На базе отделения международных отношений, которое было создано в 1992 году на базе исторического факультета, создается в 1995 году полноценный факультет международных отношений. Потому что у страны был запрос на подготовку собственных кадров международников. В том числе подготовку дипломатов. И я вспоминаю те годы, тех студентов, это действительно были ребята, которые были очень подготовлены, очень инициативные и, кстати, из них многие сейчас известные дипломаты и работают во благо нашей страны. В это же время в БГУ был создан ряд научно-исследовательских центров: физики частиц и высоких энергий, затем центр мониторинга озоносферы, а в 2000 году центр прикладных проблем математики и информатики и центр проблем человека.

Василий Сафонов, проректор по научной работе Белорусского государственного университета:

То есть это центр подбора кадров для работы в экстремальных ситуациях в различных отраслях. Это может быть и военизированное подразделение, атомная станция или когда степень ответственности человека многократно возрастает за его действия, вопрос устойчивости его психики и быстрой реакции, светлого ума в критической ситуации очень важен. Помимо научной и научно-исследовательской деятельности в БГУ разнообразна и культурная жизнь студентов. Здесь каждый имеет возможность найти применение творческой энергии и развить свой талант.

Владимир Макаревич, начальник управления по делам культуры Белорусского государственного университета:

Поначалу это был студенческий клуб, который был образован в 1928 году в ознаменование 10-летнего юбилея Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи. Это большой культурный центр, у нас в управлении около 40 человек работает. У нас очень много коллективов, много коллективов творческих, коллективы одни из самых старейших не только в университете, но и в республике. Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь ансамбль танца «Крыжачок», Заслуженный любительский коллектив Республики Беларусь фольклорно-этнографический ансамбль «Неруш», Народная хоровая капелла, Народный студенческий музыкально-драматический театр-студия «На филфаке», Народный оркестр народных инструментов и другие коллективы принимают активное участие в творческой и культурной жизни университета.

Игорь Музалевский, художественный руководитель Заслуженного любительского коллектива Беларуси ансамбля танца «Крыжачок» Белорусского государственного университета:

«Крыжачок» — это самый старый коллектив Беларуси. Он был создан в 1945 году после Великой Отечественной войны на базе Государственного белорусского университета. В состав входили студенты, преподаватели. Было громадное желание после войны развлечься, отдохнуть. И можно сказать, что это был вначале клуб по интересам. Люди занимались творчеством и просто общались. Репертуар, конечно, так как коллектив народный и коллектив белорусский, естественно, у нас основная позиция — это народные белорусские танцы: хороводы быстрые, дуэтные, вот. Но так как коллектив живет, развивается, естественно, у нас есть танцы народов мир, в принципе, коллектив много работает по заказу. Всякие разные мероприятия, «Славянский базар», все, что происходит в стране танцуем. Владимир Макаревич:

Ансамбль танца «Крыжачок» представлял Белорусский государственный университет на всех континентах. Это Австралия, Новая Зеландия, острова Фиджи, Австрия – все европейские страны. И естественно, марка Белорусского государственного университета всегда звучит.

Игорь Музалевский:

В составе у нас на сегодня больше 30 артистов балета и плюс оркестр, семь человек оркестра. Работаем мы основные концерты свои сольные под живой звук, поэтому когда коллектив работает на большой сцене, это впечатляет такое количество людей. БГУ дает все возможности для всесторонней общественной, творческой и спортивной реализации своих студентов и сотрудников. На базе университета работают порядка 30 спортивных секций. Кафедра физического воспитания БГУ была создана в 1948 году. В эти тяжелые послевоенные годы приоритетным направлением кафедры уже являлось формирование физической культуры личности студента и здорового образа жизни. В 1956 году в Москве прошла первая Спартакиада народов СССР, на которой чемпионом в командных соревнованиях по фехтованию на саблях стал Вадим Хренов.

Юлия Масловская, заведующий кафедрой физического воспитания и спорта Белорусского государственного университета:

Вадим Степанович был уникальной личностью, потому что еще будучи студентом четвертого курса Института физической культуры, он пополнил плеяду первых преподавателей кафедры физического воспитания и спорта БГУ. И проработал здесь 56 лет. В том же 1956 году в Мельбурне в составе делегации Советского Союза появилась первая представительница БГУ на Олимпийских играх. Ольга Кошелева, студентка юридического факультета, выступала на соревнованиях по легкой атлетике. И уже спустя четыре года из олимпийского Рима студент химического факультета БГУ Владимир Горяев вернулся с серебряной медалью в тройном прыжке.