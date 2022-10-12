Космические исследования, фармацевтика, радиофизика. Какими научными заслугами может похвастаться БГУ?

Первый университет Беларуси. Вот уже более 100 лет Белорусский государственный университет принимает студентов и предоставляет им престижное образование для успешного будущего. Как проходило развитие университета в послевоенный период? Как формировались базовые научные структуры в университете? Какие разработки стали гордостью Белорусского государственного университета? Как развивалась внеучебная культурная и спортивная жизнь студентов? И почему студенты выбирают БГУ? Рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси». С 60-х по 90-е годы университет активно развивался и расширял базовые научно-образовательные структуры. За этот исторический период здесь были заложены основы 45 научных школ, многие из которых до настоящего времени возглавляют их основоположники. За 10 лет количество студентов увеличилось вдвое, и к 1970 году 15 тысяч студентов проходили обучение на 15 факультетах и 91 кафедре.

Василий Сафонов, проректор по научной работе Белорусского государственного университета:

Факультет радиофизики, наверное, один из первых факультетов физико-технического профиля в классическом университете, который был создан в 70-е годы. Направления его деятельности были тесно связаны с аэрокосмической сферой.

Владимир Саечников, заведующий кафедрой физики и аэрокосмических технологий факультета радиофизики и компьютерных технологий Белорусского государственного университета, директор Центра аэрокосмического образования:

То, что касается такого космического направления, наш факультет по этому направлению работал достаточно давно уже, начиная еще с Советского Союза. Но тогда это было несколько другое направление работы. Мы выполняли заказы различных организаций и ведомств Советского Союза. Василий Сафонов:

Ученые в тот период участвовали в таких проектах, как «Марс», «Венера», «Буран-Энергия», в первую очередь это было связано как раз с космическими авиационными какими-то разработками.

Владимир Саечников:

Центр аэрокосмического образования был организован по инициативе Министерства образования как координирующий орган, который должен координировать вот эти изменения, которые происходят в системе образования, связанные с нашей собственной программой космических исследований, белорусской программой, и подготовкой специалистов для обеспечения аэрокосмической отрасли нашей республики. Первый университетский наноспутник был создан преподавателями и студентами факультета радиофизики и компьютерных технологий. Спутник представляет собой летающую учебно-научную лабораторию, обеспечивающую повышение качества подготовки специалистов в аэрокосмической отрасли и проведение научных исследований.

Владимир Саечников:

Это инициативная разработка нашего университета, принято решение о создании такого аппарата было в 2015 году, и тогда же начался проект, в 2018 полетел этот спутник в космос, до сих пор функционирует там. Василий Сафонов:

Наше оборудование, несколько единиц нашего оборудования находится и работает успешно на космической станции, на российском сегменте международной космической станции. Это фотоспектральные системы, видеоспектральные системы, системы ориентации, оборудование в космическом пространстве. Владимир Саечников:

Разрабатывал ее отдел космических исследований НИИ прикладных физических проблем. И эта аппаратура в 2010 и 2011 году была доставлена на международную космическую станцию.

Разработки университета широко востребованы в реальном секторе экономики страны. На предприятии «Унитехпром БГУ» создано малотоннажное фармацевтическое производство противоопухолевых и кардиотропных субстанций и готовых лекарственных средств. Василий Сафонов:

Фармнаправление связано с созданием новых лекарств, на собственном производстве в «Унитехпроме БГУ» у нас разработки, которые сделаны в НИИ ФХП, с участием химического факультета, доведены до реального производства, выпускаются лекарственные средства, организовано производство по принципам GMP.

Павел Бычковский, директор унитарного предприятия «Унитехпром БГУ»:

«Унитехпром БГУ» была создана в 1999 году для коммерциализации разработок ученых университета. Ну, как говорится, от научной идеи до организации производства. Сегодня препараты эти включены и в клинические протоколы лечения по государственному заказу, используются клиническими учреждениями Республики Беларусь. Кабинеты спирометрии оснащены нашими спирометрами, это приборы, медтехника для оценки состояния дыхания легких человека. Это тоже очень важно. Василий Сафонов, проректор по научной работе Белорусского государственного университета:

В нашу республику те же спирометры за последние десятилетия больше 2 000 единиц, фактически каждое медицинское учреждение оснащено такими приборами.

Павел Бычковский:

Дальше измерительно-вычислительное оборудование, это приборы, скажем так, осциллографы, генераторы для определения физических величин. Еще одно из направлений — это пищевое направление. Здесь более 140 наименований разных пищевых добавок, обогатительных, витаминизированных комплексов, фиточаев, целая линейка выпущена к 100-летию университета, фитосолей для снижения порога потребления поваренной соли. Одним из флагманов науки в университете является Научно-исследовательский институт ядерных проблем, созданный в 80-е годы после аварии на Чернобыльской АЭС. В то время остро встала необходимость разработки с одной стороны мер защиты, а с другой стороны мониторинга и подготовки кадров в этом направлении.