Страна развивалась, необходимы были кадры. Как БГУ после войны восстанавливал свою работу?

Первый университет Беларуси. Вот уже более 100 лет Белорусский государственный университет принимает студентов и предоставляет им престижное образование для успешного будущего. Как проходило развитие университета в послевоенный период? Как формировались базовые научные структуры в университете? Какие разработки стали гордостью Белорусского государственного университета? Как развивалась внеучебная культурная и спортивная жизнь студентов? И почему студенты выбирают БГУ? Рассказали в документальном проекте «Тайны Беларуси». Университет выжил и продолжил работу. В сентябре 1944 года был создан факультет журналистики, и уже к концу года на семи факультетах занималось более 700 студентов, которые возрождали не только университет, но и принимали участие в восстановлении Минска.

Михаил Шумейко, профессор кафедры источниковедения исторического факультета Белорусского государственного университета:

Это действительно страница, которая заслуживает особого внимания, потому что они все включились в это движение – возродим наш родной Минск.

Александр Кохановский, декан исторического факультета Белорусского государственного университета:

Понятно, что университет восстановился в пределах тех факультетов, которые существовали на станции Сходня. Но постепенно открывались новые специальности, создавались учебные пособия, улучшался кадровый потенциал, потому что этому предавалось огромное значение. Появление новых кадров, появление кандидатов, докторов наук, и это было крайне важно для руководства университета. Например, наши профессора, историки Шмыгов и Перцев принимали участие в подписании устава ООН, они участвовали в той конференции, которая проходила в Сан-Франциско, их подписи стоят под уставом ООН. Какой университет еще может этим похвастаться? Это действительно такие факты, которые остаются навсегда.

Деятельность университета связана с именами его ректоров. За вековую историю это 20 выдающихся личностей. Заслугой Парфена Петровича Савицкого стала не только организация работы БГУ на станции Сходня под Москвой, но и восстановление университета в Минске. А в 1949 году в честь 30-летия основания БССР Белорусскому государственному университету было присвоено имя Владимира Ильича Ленина. Александр Кохановский:

Парфен Петрович Савицкий, уже подводя итог своему ректорству, сказал: «Главное, что я сделал, я сохранил университет». Потому что это действительно была сделана огромная работа. С 1957 года и на протяжении 15 лет ректором университета был выдающийся ученый-физик Антон Никифорович Севченко. Он основал в Беларуси научные школы по оптике, спектроскопии, люминесценции и лазерной физике, физике твердого тела и полупроводников, радиофизике, информатике и научному приборостроению. После многочисленных преобразований университет стал крупнейшим научно-образовательным центром СССР. И в 1967 году БГУ был удостоен высокой правительственной награды – орденом Трудового Красного Знамени.

Василий Сафонов, проректор по научной работе Белорусского государственного университета:

История развития науки в университете в истории развития факультетов и кафедр, поскольку сами ученые в первую очередь сотрудники кафедр и лабораторий, там и проводятся исследования. Наверное, самый бурный этап в развитии и систематизации научных исследований был связан с созданием при университете своих научно-исследовательских институтов. Александр Кохановский:

Когда ректором был Антон Никифорович Севченко, он стал инициатором, кстати, создания НИИ прикладных физических проблем, который сейчас носит его имя, это крупнейший был центр. Крупнейший центр, который работал на экономику страны.