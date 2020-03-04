Макарина-Кибак о подготовке экскурсоводов: «Если он – интересный рассказчик, тебе опять захочется поехать по стране»

Людмила Макарина-Кибак, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей по здравоохранению, физической культуре, семейной и молодёжной политике:

Мне кажется, что надо, всё-таки, немножечко разделить агротуризм, агроусадьбы и внутренний туризм. Мы говорили, что это интересные места, исторические места. Мне кажется ещё, чего нам не всегда хватает – это правильно разработанные маршруты. Мне кажется, те экскурсионные программы и подготовка экскурсоводов.

Потому что когда ты сам выезжаешь на экскурсию, ты понимаешь, что всё зависит от того человека, который тебя повёз. И если он – интересный рассказчик, если он знает, что рассказать, а не просто «посмотрите налево, посмотрите направо», это уже совсем другое. Тебе опять захочется поехать по стране. И, на самом деле, над этим вот вопросом нам тоже надо работать.

И если ты выехал на экскурсию для того, чтобы что-то посмотреть, конечно, хочется попробовать изыски. Агроусадьба, наверное, – это уже немножечко другой вид, можно сказать, что туризма. Поэтому я считаю, что немножко отдельно это должно быть. Да, конечно, можно совмещать.

Бичун о «турах-однодневках»: «Мы бы очень хотели, как субъекты хозяйствования в туризме, туроператоры быть более задействованы в этом процессе»