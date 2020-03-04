Бичун о «турах-однодневках»: «Мы бы очень хотели, как субъекты хозяйствования в туризме, туроператоры быть более задействованы в этом процессе»

Туризм в Беларуси обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».

Григорий Борисов: «Агроусадьбы могли бы дать больше ночлега, но мы ограничены законодателем, что не больше трёх комнат»

Оксана Бичун, председатель Совета Республиканского Союза туристических организаций:

Есть ещё проблема – туры-«однодневки». Туры одного дня. И, на самом деле, потенциал Беларуси сегодня такой хороший экскурсионный. Созданы условия для спортивного туризма.

В нашей практике туристской есть, когда организуются сплавы на реках. И причём, без привлечения каких-либо субъектов хозяйствования в туризме. По рекам и озёрам существуют такие сплавы. Это сегодня тоже модно. Посещение заброшенных, в глубинках, болот тоже сегодня почему-то стало трендом, модой. И поехать в эту глубинку, как тур одного дня, посетить, возможно, заехать в агроусадьбу, в кафе где-то пообедать или не пообедать. Но эти туристы сегодня не учитываются.

И конечно, в целом, мы бы очень хотели, как субъекты хозяйствования в туризме, туроператоры быть более задействованы в этом процессе и, наверное, использовать как можно больше этого потенциала. Но нам тоже нужно поговорить об условиях создания, для того чтобы во внутреннем туризме можно было бы ещё и зарабатывать, и это было бы выгодно для туроператоров.