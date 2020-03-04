Как уберечь деревья от нашествия короеда? Гриб-убийца может сдержать рост популяции

Новости Беларуси. Белорусские учёные расшифровали геном вершинного короеда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О вредителе, который за последние три года стал причиной гибели порядка 80 тысяч гектаров хвойных лесов, теперь известно всё. По крайней мере на генном уровне. Это позволит прогнозировать дальнейшее поведение короеда и выработать эффективную стратегию борьбы с ним. Насколько уникальна белорусская популяция и чего ожидают специалисты от этого года, который начался с аномально тёплой зимы, знает Александр Добриян.

Александр Добриян, корреспондент:

Летом 2017 нашествие короеда в Гомельской области официально получило статус чрезвычайной ситуации природного характера. Тысячи гектаров леса, ослабленного засухой и низким уровнем грунтовых вод, стали добычей для вредителя. На борьбу с вершинным короедом бросили все силы.





Убийца сосен всего три миллиметра в длину. Полторы сотни таких – ложка с горкой – за пару недель доведут до гибели взрослое дерево.

А если короеды инфицированы опасными для сосны грибками и бактериями с той же задачей справится и вовсе пять штук. Откуда же пришла беда? С точностью до гена выяснили гомельские учёные.





Олег Баранов, заведующий лабораторией геномных исследований Института леса НАН Беларуси:

Значительная часть жуков, процентов 60, она всё-таки является нашими местными. Их генетический код является уникальным и по международным базам данных не встречается. Порядка 30-40 % особей идентифицированы и в других странах: в Польше и Германии.





Это лишь первые данные, впереди колоссальная работа. В 2020-ом учёные планируют узнать, насколько короед склонен к путешествиям. Исследуя генетические данные, можно назвать место рождения жука с точностью до поляны в конкретном лесничестве, а значит, предсказывать и направления миграции вредителя.

Данные генетиков можно использовать и при создании средств борьбы. Но это в перспективе. А уже сейчас в Беларуси готово к испытанию настоящее биологическое оружие против короеда – гриб-убийца вредителей Боверия Бассиана.





Наталья Севницкая, научный сотрудник Института леса НАН Беларуси:

Это энтомопотагенный гриб, который поражает насекомых. Споры проникают через кутикулы насекомого и поражают элементы крови. Происходит гибель насекомого. При наличии влажности споры прорастают при контакте насекомых с погибшим, происходит разнос спор и дальнейшее перезаражение, т.е. дальнейшее инфицирование.







Гриб Боверия Бассиана обычный обитатель наших лесов. И в принципе не может привести к тотальному уничтожению жуков, но грибу под силу сдерживать рост популяции вредителя.

Испытания препарата начнутся уже в 2020 году. Пока же главным способом борьбы с короедом являются санитарные рубки сжиганием всех остатков.





Виталий Дрожжа, министр лесного хозяйства Беларуси:

Цифры говорят сами за себя – в два раза у нас идет снижение. Динамика: 2018 год – 10 миллионов, 2019 год – 5 миллионов, в 2020 год мы планируем 2-2,5 миллионов. Вот динамика объемов заготовки больного леса. По стране чуть более 100 гектаров санитарных рубок сейчас. В основном, это выборочные санитарные рубки, где нет таких больших процессов усыхания. Но нужно дождаться мая.