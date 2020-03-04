Как преображается Музей валунов в Уручье?

Новости Беларуси. В стадии ремонта. В Музее валунов микрорайона Уручье сделали пешеходные дорожки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Напомним, что работы по восстановлению облика парка начали еще в сентябре 2019 года. Планировалось, что тут обновят пешеходные дорожки и лестницы. И вот сейчас можно оценить первые результаты.