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Как преображается Музей валунов в Уручье?

04 марта 2020 17:32
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Новости Беларуси. В стадии ремонта. В Музее валунов микрорайона Уручье сделали пешеходные дорожки, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Как преображается Музей валунов в Уручье?-1

Напомним, что работы по восстановлению облика парка начали еще в сентябре 2019 года. Планировалось, что тут обновят пешеходные дорожки и лестницы. И вот сейчас можно оценить первые результаты.

Как преображается Музей валунов в Уручье?-4

Работы планируют продолжать. В Музее валунов находится около 2,5 тысячи камней, которые имеют национальную ценность, поэтому реконструкцию рядом с ними нужно проводить осторожно. 

# Музей # общество # Анастасия Кончиц # Фотофакт

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