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15 июня в Беларуси стартовала вступительная кампания в лицеи

15 июня 2013 14:12
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Новости Беларуси. Первый шаг на пути в вуз. Вступительная кампания в лицеи стартовала 15 июня в Беларуси.

Чтобы носить гордое звание лицеиста, ребятам необходимо сдать два экзамена. Испытания разные — в зависимости от профиля обучения. Наборы проводят  в физико-математические, химико-биологические, обществоведческие и филологические классы.

Всего программу среднего образования предлагают почти три десятка лицеев.  Вступительная кампания закончится 20 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Хатеев, директор Минского областного лицея:
В этом году 15 числа мы проводим первые испытания по математике, иностранным языкам, истории и химии. Конкурс у нас стабильный – 2,5 человека на место. Ребята имеют возможность совершенствовать свои знания на повышенном уровне и качественно подготовить себя для поступления в вуз.

# общество # Образование в Беларуси # Образование

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