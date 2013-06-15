15 июня в Беларуси стартовала вступительная кампания в лицеи

Новости Беларуси. Первый шаг на пути в вуз. Вступительная кампания в лицеи стартовала 15 июня в Беларуси.

Чтобы носить гордое звание лицеиста, ребятам необходимо сдать два экзамена. Испытания разные — в зависимости от профиля обучения. Наборы проводят в физико-математические, химико-биологические, обществоведческие и филологические классы.

Всего программу среднего образования предлагают почти три десятка лицеев. Вступительная кампания закончится 20 июня, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Виктор Хатеев, директор Минского областного лицея:

В этом году 15 числа мы проводим первые испытания по математике, иностранным языкам, истории и химии. Конкурс у нас стабильный – 2,5 человека на место. Ребята имеют возможность совершенствовать свои знания на повышенном уровне и качественно подготовить себя для поступления в вуз.