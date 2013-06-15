Более 7 тысяч новобранцев 15 июня приняли военную присягу в Брестской крепости

Новости Беларуси. Клятва на верность Родине. Военную присягу 15 июня приняли более 7 тысяч новобранцев по всей Беларуси.

Только в городе над Бугом торжественные слова произнесли более 800 солдат. В едином строю - представители всех родов войск Брестского гарнизона. Место приведения к присяге традиционно и весьма символично - Церемониальная площадь Брестской крепости.

Командиры уверены, слова присяги, произнесенные на этой легендарной земле, будут особо значимыми для солдат, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для рядового Шпаковского день принятия присяги долгожданный и ответственный. Молодой человек после получения высшего образования в солдатский строй стал осознанно. Уверен, что воинская служба - обязанность каждого мужчины.

Илья Шпаковский, рядовой:

Стать мужчиной. Тут выправка армейская. Надо терпеть. Этим воспитывается патриотизм. Принимать присягу в Брестской крепости — это так почетно. Это престиж, это сила, это мужество. Побывать в тех местах, где предки воевали потом, кровью... Это стоит того.

Илья — один из лучших новобранцев этого призыва. Он и еще 9 сослуживцев, несмотря на территориальный принцип, воинскую службу будут проходить в столице - в роте почетного караула. Мама молодого солдата волнения не скрывает, но сыном искренне гордится.

Елизавета Шпаковская:

Конечно, как каждая мама всегда переживает, волнуется за своего сына. Своего сына я уже 6 лет воспитываю одна. Папа у него умер. И я считаю, что воспитала его достойно.

Родители вчерашних призывников признаются: за три недели курса молодого бойца парни заметно повзрослели. Сегодня к воинской присяги на земле Брестской Крепости привели личный состав Брестского гарнизона. Всего 868 бойцов различных родов войск.

Евгений Зайцев, военный комиссар Брестской области, начальник Брестского гарнизона:

Это молодежь, которая будет служить как в специальных войсках, так и в сухопутных. Не только на территории нашей области, но и по всей Республике Беларусь. Наибольшая часть из них имеет высшее образование.

Торжественная церемония приведения пополнения к воинской присяги – ритуал, где каждое действие имеет особенный смысл: торжественный вынос знамени, минута молчания и текст клятвы. Всего несколько предложений, в которых сосредоточенно самое главное – обещание быть верным Родине и народу

Константин Сумар, председатель Брестского областного исполнительного комитета:

Вот та традиция, которая у нас стала символичной по принятию присяги именно на территории Брестской Крепости. Она говорит сама за себя, какими должны быть наши защитники. В первую очередь, любящими свою Родину. Нужно, чтобы они помнили своих предков, которые потом и кровью поливали эту землю. Чтобы они были достойной сменой своих отцов, дедов и прадедов.

Напутственные речи, благословение на верную службу и первый торжественный марш. После церемонии – суточное увольнение и встреча с родными, а с понедельника новый этап в жизни – служба в армии.