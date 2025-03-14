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На молодёжном ЧЕ по борьбе белорусы завоевали очередные награды

14 марта 2025 20:02
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В албанской Тиране завершился молодежный чемпионат Европы по борьбе. В заключительный день соревнований за медали сражались два представителя греко-римского стиля из Беларуси, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

В категории до 67 килограммов в финальном поединке Глеб Макаренко уступил 1:3 Анри Хозреванидзе из Грузии и стал обладателем серебряной награды. Абубакар Хаслаханов в весе до 97 килограммов в утешительном поединке уверенно выиграл у хорвата Томислава Бркана со счетом 8:0. В схватке за третье место наш атлет одержал победу над представителем Турции и выиграл бронзу.

# Борьба

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