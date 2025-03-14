В заключительный день Кубка Беларуси по лёгкой атлетике разыграли 14 комплектов наград

В легкоатлетическом манеже могилевского спорткомплекса «Олимпиец» завершился открытый Кубок Беларуси в помещении. 14 марта лидеры белорусской сборной определили победителей и призеров в 14 дисциплинах, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

День выдался насыщенным и эмоциональным. На четырех дистанциях наши спортсмены установили личные достижения. Обновили свои рекорды Александр Власюк в беге на 200 метров и Павел Небыт на дистанции 3 тысячи метров. Также лучшие секунды в карьере зафиксировали Янина Луценко в беге на 200 метров и Ангелина Равич на дистанции 800 метров.

Ангелина Равич, победительница Кубка Беларуси (800 м):

Не передать, насколько я довольна.

Янина Луценко, победительница Кубка Беларуси (200 м):

Хотелось, конечно, пробежать быстрее. Вообще, тренер загадывал 23,44, но десятки не хватило. Тем не менее я довольна. Буду стараться уже в летнем сезоне показывать хорошие секунды. Но я довольна этим сезоном. Он очень многому меня научил, много принес и в технику, и в психологию.

Это был заключительный старт зимнего сезона. Все спортсмены надеются, что вскоре смогут выйти и на международную арену. В конце марта состоится заседание совета Всемирной легкоатлетической ассоциации, на котором будет принято решение относительно допуска наших спортсменов к международным стартам.