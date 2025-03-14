На «Чижовка-Арене» прошли финальные матчи «Золотой шайбы»

Уже в первом периоде парням из Партизанского района удалось дважды огорчить соперника. Однако во второй 20-минутке заводчане сумели сократить отстование – 2:3. А в третьем отрезке и вовсе вырвали победу – 4:3. А вот в споре за третье место «Олимпиец» обыграл жлобинчан – 6:1. Каждый участник финала получил памятные призы и подарки от Президентского спортивного клуба.

Михаил Карачун, капитан команды «Торпедо-ЦФОР»: Финал был тяжелый. Мы выиграли из-за того, что мы выполнили установку тренера и все отрабатывали на тренировках. Ну и держали спокойствие в каждом периоде.

Иван Ночевной, тренер команды «Торпедо-ЦФОР»:

Турниры очень важны для детей. Многие дети не попадают в основу состава своих клубов, могут уйти из хоккея, потому что они разочаровываются в этом. В «Золотой шайбе» вновь обретают эмоции, азарт и хотят вернуться и играть дальше в хоккей. Мы выработали систему, которая уже не первый год работает. И мы не раз становились призерами, чемпионами «Золотой шайбы». Как правило, это показывает уже нашу работу. То есть, значит, правильно работаем, правильно идем в правильном направлении.

Финал в старшей группе дивизиона Б, это команды из городов без крытых арен, пройдет на «Чижовка-Арене» с 18 по 20 марта, а решающий этап в младшей группе с 25 по 27 марта.