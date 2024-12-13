Пилить ногти – мужское дело? Пообщались с мастером по маникюру, который сломал гендерные стереотипы

Профессию мастера по маникюру принято считать сугубо женской: якобы девушки больше склонны к кропотливой работе и всегда готовы задушевно поболтать с клиенткой. Да и в целом ногти пилить не мужское дело. Но Павел Сафронов ломает гендерные стереотипы, рассказали в программе «В поисках истины».

Павел Сафронов, мастер ногтевого сервиса:

Сейчас уже не так, как раньше, что это вау, что мужик пилит ногти. Теперь достаточно много мастеров-мужчин. Стереотипно? Не знаю. Если бы я не занимался этим, я бы, наверное, неадекватно к этому относился. Когда занимаешься сам – вполне нормально. Многие, когда приходили в салон и им говорили, что будет мастер Павел, спокойно реагировали, а потом видели меня и уходили. Наверное, я их пугал визуально.

Первое время в нейл-индустрии брутальному Павлу было сложно – уж слишком засели в головах людей стереотипы. Салоны через один отказывали, клиенты разворачивались от одного лишь взгляда. Все это время мужчину подбадривала любящая супруга и дети. Зато сегодня к Павлу Сафронову очередь и запись на месяц вперед.

Павел Сафронов:

Когда я искал работу, хотел устроиться в салон, меня не хотели брать в салоны, потому что мужчина и ногти – это было что-то из ряда вон выходящее. Меня взял один салон, там был директор – киприот. Он говорит: в Европе я видел, как выстраиваются очереди к мастеру-мужчине, думаю, я возьму тебя на работу. Когда он взял меня на работу и я стал на слуху, мне звонили из тех салонов, которые раньше отказывали, приглашали к себе на работу. Но я сказал, что нет, поезд ушел.

Елизавета Левина, клиентка:

Я сменила много мастеров-женщин. У меня достаточно проблемные, сухие руки. Практически всегда я уходила с кровавыми пальцами. Павел был первым мастером, который сделал мне хорошо, без каких-либо нареканий. Было просто идеально. И вот уже год на постоянной основе я к нему прихожу и очень довольна.