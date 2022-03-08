«Людское равнодушие, к сожалению, нас же и убивает». Эти белорусы, рискуя собой, помогли другим. Вот их истории

Новости Беларуси. В наше время женщины становятся не только хранительницами семейного очага, но и поистине настоящими героями, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, в 2022 году лауреатом премии «Гражданское мужество» стала витебчанка, которая не побоялась противостоять хулигану, не прошла мимо чужой беды и предотвратила преступление. О ней и не только – репортаж Виктора Пралича.

Виктор Пралич, корреспондент:

Эта история произошла ноябрьским вечером в одном из густонаселенных районов Витебска. Ее равнодушными свидетелями были десятки горожан, ожидающих автобус на остановке. Но мимо конфликта не прошла молодая витебчанка.

Тот осенний вечер Галина Моисеева и сегодня помнит буквально по минутам. Женщина выгуливала собаку, когда стала невольным свидетелем конфликта между парнем и девушкой. Молодой человек громко кричал и даже избивал свою подругу. Галина, не мешкая ни секунды, поспешила на помощь.

Галина Моисеева, жительница Витебска:

Я решила подойти, вмешаться. Подошла и спросила у девушки, нужна ли ей помощь, где она живет, может быть, ее нужно проводить до дома. Девушка сказала, что живет далеко, в помощи не нуждается. В это время парень подошел ко мне сзади, схватил, развернул меня за плечо, оскорблял меня, потом нанес мне удар в область левого глаза кулаком. 26-летний молодой человек и на этом не остановился. Он начал преследовать Галину. К счастью, вмешался прохожий. Женщина смогла набрать 102. Дебошира задержали.

Премию вручили пятерым жителям Витебской области. Все они как один говорят, что в тот момент не думали о последствиях. И если бы ситуация повторилась, сделали бы все так же. С автомобилистом Дмитрием жуткая история произошла на дороге прямо во время движения. Он остановился, чтобы пропустить пешехода. В ответ тот вскочил на машину и стал угрожать ножом. Дмитрий обезоружил хулигана.

Дмитрий Седунов, житель Новополоцка:

Я не считаю, конечно, себя героем. Но, по-моему, любой адекватный человек поступил бы на моем месте точно так же. Если человек нарушает закон, соответственно, его надо остановить. Тем более я понимал, что нападение серьезное. И если не остановлю его я, то он обязательно совершит преступление серьезное.

Андрей Любимов, начальник управления внутренних дел Витебского облисполкома:

Прежде всего эта акция для людей и ради тех людей, которые на самом деле неравнодушны сегодня к горю человека, неравнодушны к тем проблемам, которые возникают в обществе. И в том числе к происшествиям, которые они мужественно, смело пресекают, и оказывают помощь сотрудникам органов внутренних дел. Для нас это очень важно. Галина Моисеева:

Людское равнодушие, к сожалению, нас же и убивает. Все мы можем оказаться в такой ситуации. Будем ожидать помощи, но она не придет. Не проходите мимо, не будьте равнодушными.