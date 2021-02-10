«Все мы прекрасно понимаем, что нам нужно единение». С какими предложениями приехали в Минск делегаты ВНС?

Новости Беларуси. Беларусь накануне главного общественно-политическое события. Шестое Всебелорусское народное собрание стартует 11 февраля. Двухдневный форум соберет 2 700 человек со всей страны. Это почти 2 400 делегатов и более 300 приглашенных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Они соберутся на всенародное вече, чтобы обсудить итоги предыдущей программы социально-экономического развития Беларуси и совместно выработать план на будущее. На общенациональный диалог делегаты начали съезжаться уже 10 февраля. Кстати, большинство участников – представители реального сектора экономики. Это работники промышленности, строительства, транспорта, АПК, представители госуправления, СМИ, социально-культурной сферы, пенсионеры, студенты. С какими предложениями они едут в столицу? Чего сами ждут от масштабного форума? Вероника Кудринецкая собрала мнения.

Делегатом Всебелорусского народного собрания я стал благодаря своей активной деятельности общественной.

Я впервые буду принимать участие в таком очень важном, я бы сказала историческом событии для нашей страны. Скажу честно, я очень волнуюсь.

Пережили и 90-е мы, и развал Советского Союза. Все мы прекрасно понимаем, что нам нужно единение.

Неравнодушные белорусы из разных уголков, всевозможных профессий, возрастов и взглядов, но объединенные одной целью – единство, развитие, независимость – уже 11 февраля соберутся в столице на шестом Всебелорусском народном собрании. С чем они приедут в Минск? Что считают самым главным и чего ждут от масштабного вече?

Людмила Шимбалева, делегат VI Всебелорусского народного собрания:

К выступлению готовлюсь, очень хочется донести все то, о чем думают жители Гомельской области и нашего города Гомеля. Перед этой поездкой мне пришлось встретиться со многими коллективами, побывать в молодежной среде, встретиться с творческими людьми. Я все услышала, все то, что хотят наши люди творчества, люди искусства. Людмила Шимбалева на работу приходит как домой и всегда в хорошем настроении. Влюбленная в свою картинную галерею, она бесконечно долго может рассказывать об ее истории. А если нужно, с легкостью прочитает целую лекцию, едва ли не о каждом экспонате.

Людмила Шимбалева:

Сегодня для меня, как для работника сферы культуры, очень важно донести, как важно привить любовь к культуре, к искусству с детства, с первых классов и не упускать этот вопрос, потому что культура нужна сегодня везде – и в экономике, и в политике, в жизни народа.

По должности директор, по призванию – человек культуры. Председатель Белорусского союза женщин в Гомеле готова мобилизировать все ресурсы и на государственном уровне не молчит. Уже совсем скоро интересы своего региона она будет отстаивать в качестве делегата на Всебелорусском народном собрании.

Гомель провожал делегатов своего региона снегом, музыкой и овациями. 310 народных представителей: кто-то между собой знаком, другие видятся впервые, впереди долгая дорога. Будет время и познакомиться, и обсудить программу форума. Людмила Шимбалева, как и все остальные, точно знает – сила в единстве. Когда колонна из Гомеля уже выехала в столицу, могилевские делегаты только стали занимать свои места в транспорте. С берегов Днепра едут четыре автобуса. В числе почетных делегатов Николай Емельяненко.

Николай Емельяненко, делегат VI Всебелорусского народного собрания:

Самый главный и больной вопрос, как представителя агропромышленного комплекса, сегодня волнует меня закрепление молодежи на селе. Уже который год подряд на весенне-полевых работах, на уборке урожая среди комбайнеров, водителей у нас нет молодых кадров – это люди, которые младше 31 года. То есть через 5-10 лет, пройдет время и практически рабочих профессий не будет в нашей отрасли. Николай Андреевич не понаслышке знает как тяжело, но как приятно работать на земле. От рассвета до заката он и его подчиненные буквально отвоевывают у погоды новые гектары хлебных полей. Николай Емельяненко:

В то время, когда выходили на митинг в Минске, у нас выходила небольшая группка людей, наши аграрии убирали хлеб. Это был август. Чтобы накормить страну, накормить тех, кто выходил на митинги, накормить самым нашим дорогим – хлебом. В этом году республика собрала хороший, небывалый даже можно сказать, урожай. Наша область справилась, и район.

Агропромышленный комплекс – важная составляющая экономики государства, потому как он отвечает за продовольственную безопасность страны.

Ярослав Алексеев, делегат VI Всебелорусского народного собрания:

Я хочу донести, что ВНС – это не какой-то политический ход, а масштабная площадка, на которой люди из абсолютно разных сфер – это и врачи, и педагоги, и государственные служащие могут собраться вместе и каждый со своей колокольни обсудить важнейшие вопросы, внести вклад в развитие нашего государства на ближайшие пять лет. Ярослав уверяет, общественные интересы для него важнее личных. И это читается по насыщенной и разнообразной деятельности третьекурсника. Послужной список студента Алексеева поражает.

Ярослав Алексеев:

Я очень горжусь тем, что ставлю общественные интересы превыше личных. Когда мы организуем проект нашей Республиканской белорусской лиги дебатов, мы строим такую площадку, где люди с абсолютно разными позициями могут встретиться и в рамках конструктивного диалога… Как говорится, в споре рождается истина, не просто в каком-то споре, а именно в конструктивном – мы предоставляем ребятам такую площадку, где они могут обсудить актуальные проблемы. Как посол Целей устойчивого развития в нашей стране Ярослав отвечает за семнадцатую цель – партнерство в интересах устойчивого развития. Сотрудничество – это его кредо. Юношу всегда впечатляли масштабные мероприятия. И вот он сам участник знакового для страны события.

Ярослав Алексеев:

Я, как представитель молодежи, хочу донести идею, что можно было бы модернизировать существующую систему образования, в первую очередь на уровне учреждений среднего образования, потому что именно в это время, время ученичества происходит становление школьников как личностей. Также очень важно для меня – укрепление института семьи, чтобы не было такого количества разводов, как мы имеем сейчас, и у каждого ребенка были мама и папа.