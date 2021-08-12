Избрали нового председателя и обсудили стратегию развития. Рассказываем об итогах ежегодного форума БРСМ

Новости Беларуси. О роли молодых людей в жизни государства 12 августа говорили на съезде БРСМ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукьянов: «Современному активу союза молодежи необходимо быть более настойчивым» Встреча в формате открытого диалога объединила 500 делегатов со всей страны. Участники подытожили работу объединения за последние три года, избрали нового председателя союза и обсудили стратегию развития. Подробности в материале Вероники Кудринецкой.

Сами себя они называют «стоидейщиками». А их проекты уже давно стали брендом белорусской молодежной политики. «Властелин села», марафон «70» и «100 идей для Беларуси» – площадка, где смелые задумки креативных школьников и студентов помогают воплотить в жизнь. Разработки в промышленности, биотехнологиях и IT-сфере.

44-й съезд стал по-настоящему особенным для организации. На встрече определили стратегию развития на ближайшие пять лет. На протяжении последних шести месяцев в регионах республики проходило активное обсуждение стратегии развития организации среди молодежи, общественности и органов власти.

Александр Прохоров, второй секретарь ЦК ОО «БРСМ»:

Стратегия подразумевает большой акцент на гражданско-патриотическое воспитание, по-новому посмотрели на организацию деятельности студенческих отрядов. Мы стараемся расширить географию, количество участников. Интернет-пространство, развитие социальных сетей, молодежных мессенджеров. Впервые мы уделяем такое важное и значимое внимание вопросам правового воспитания, правового просвещения. Это была как раз инициатива самой молодежи. Мы должны путем совершенствования сделать так, чтобы организация приносила максимальную пользу как для белорусской молодежи, так и в целом для нашего государства, Республики Беларусь. «Съезд позволит полностью изменить структуру». Что говорят участники форуме БРСМ в Минске

БРСМ был и остается лидирующей организацией, которая ведет за собой новое поколение граждан. Это отметил и в приветственном слове Президент страны. Найти и раскрыть потенциал у молодежи, а главное, поддержать талант – вот один из главных принципов белорусской политики.

Игорь Сергеенко, глава Администрации Президента Беларуси:

Подход таков: главное не количество молодежных мероприятий, а их качество. Чтобы они доходили до каждого человека, чтобы люди тянулись в ряды БРСМ. Чтобы они находили там поддержку, чтобы реализовали инициативы, чтобы мы находили новых талантливых ребят.

Вероника Кудринецкая, корреспондент:

БРСМ как организация был создан из двух структур: молодежного союза и патриотического союза. Сегодня он объединяет более полумиллиона юношей и девушек по всей стране. Свои комитеты у организации есть в каждой из шести областей.