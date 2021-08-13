«Конкурс проводится впервые». Военные топографы готовятся к АрМИ-2021 в России

Новости Беларуси. В России в эти дни находятся и наши военные топографы. Белорусские специалисты готовятся к конкурсу Армейских международных игр «Меридиан», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он состоит из трех этапов: «Огневой рубеж», «Азимут» и «Топографический квадратлон». Тренировки проходят в военно-патриотическом парке Вооруженных Сил России в Подмосковье. Всего в конкурсе будут состязаться команды из шести стран, среди них Беларусь, Россия, Лаос, Вьетнам, Иран и Китай.

Геннадий Братченя, помощник главного судьи конкурса «Меридиан»:

Конкурс проводится впервые. Принимающей стороной является Российская Федерация. В настоящий момент команда прошла подготовку, начиная с января, на территории Республики Беларусь на различных участках местности. В апреле проводились также состязания на лучший расчет, который в дальнейшем представит нашу страну. Личный состав готов, мы в этом уверены, мы это видим, в глазах огонь у них. Поэтому мы считаем и видим, что они все-таки должны победить. Команда нацелена на призовое первое место. Мы готовы показать себя.

А на полигоне 38-й отдельной десантно-штурмовой бригады прошел смотр команд для участия в конкурсах «Снайперский рубеж» и «Полярная звезда». Они пройдут на Брестском полигоне. С напутствием к членам команд, которые примут участие в конкурсах, обратился министр обороны Виктор Хренин. Он отметил высокий уровень подготовки и мастерства снайперов.