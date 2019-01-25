Бассейн, компьютерный зал и современная кухня. Новый детский сад открылся в столичном микрорайоне Брилевичи

Новости Беларуси. 25 января ключи от детства получили воспитанники нового дошкольного учреждения. В Московском районе открыли современный ясли-сад «Купалинка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бассейн, компьютерный и музыкальный классы, спортивный зал – всё это скоро оценят маленькие жители микрорайона Брилевичи. Рассчитан сад на 230 детей, при необходимости сможет принять больше. Комфортные игровые и уютные спальни – для групп закуплена новая мебель. А повара обещают самые вкусные обеды.

Татьяна Найдич, заведующий яслями-садом № 176 Минска:

Современная техника, установлен пароконвектомат, что позволяет готовить пищу детям, сохраняя качество продукции. Это значительно облегчает работу повара, и он готовит более качественную пищу.