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Бассейн, компьютерный зал и современная кухня. Новый детский сад открылся в столичном микрорайоне Брилевичи

25 января 2019 15:20
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Новости Беларуси. 25 января ключи от детства получили воспитанники нового дошкольного учреждения. В Московском районе открыли современный ясли-сад «Купалинка», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Бассейн, компьютерный зал и современная кухня. Новый детский сад открылся в столичном микрорайоне Брилевичи-1

Бассейн, компьютерный зал и современная кухня. Новый детский сад открылся в столичном микрорайоне Брилевичи-3

Бассейн, компьютерный зал и современная кухня. Новый детский сад открылся в столичном микрорайоне Брилевичи-5

Бассейн, компьютерный зал и современная кухня. Новый детский сад открылся в столичном микрорайоне Брилевичи-7

Бассейн, компьютерный и музыкальный классы, спортивный зал – всё это скоро оценят маленькие жители микрорайона Брилевичи. Рассчитан сад на 230 детей, при необходимости сможет принять больше. Комфортные игровые и уютные спальни – для групп закуплена новая мебель. А повара обещают самые вкусные обеды.

Бассейн, компьютерный зал и современная кухня. Новый детский сад открылся в столичном микрорайоне Брилевичи-10

Татьяна Найдич, заведующий яслями-садом № 176 Минска:
Современная техника, установлен пароконвектомат, что позволяет готовить пищу детям, сохраняя качество продукции. Это значительно облегчает работу повара, и он готовит более качественную пищу.

Бассейн, компьютерный зал и современная кухня. Новый детский сад открылся в столичном микрорайоне Брилевичи-13

Бассейн, компьютерный зал и современная кухня. Новый детский сад открылся в столичном микрорайоне Брилевичи-15

Бассейн, компьютерный зал и современная кухня. Новый детский сад открылся в столичном микрорайоне Брилевичи-17

Виталий Брель, заместитель главы Администрации Московского района:
Разработан еще один проект детского сада в микрорайоне Брилевичи, планируется его построить. Также поэтапно ведутся в микрорайоне Михалово, Грушевка новой застройки. То есть район и город видит эти вопросы, видит необходимость дошкольных учреждений и планово старается вводить их в строй.

Штат детского сада полностью укомплектован. Уже 28 января здесь примут ребят.

Бассейн, компьютерный зал и современная кухня. Новый детский сад открылся в столичном микрорайоне Брилевичи-20

Бассейн, компьютерный зал и современная кухня. Новый детский сад открылся в столичном микрорайоне Брилевичи-22

Бассейн, компьютерный зал и современная кухня. Новый детский сад открылся в столичном микрорайоне Брилевичи-24

Бассейн, компьютерный зал и современная кухня. Новый детский сад открылся в столичном микрорайоне Брилевичи-26

# Детские сады в Минске # общество # Татьяна Найдич # Виталий Брель # Фотофакт

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