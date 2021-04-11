«Будет результат хороший, будет зерно, будет хлеб». Узнали, как проходит посевная в Могилёвской области

Новости Беларуси. Могилевская область включила все свои ресурсы для успешной посевной кампании. К весенне-полевым работам здесь отремонтировали почти 3000 машин. Машинные парки области пополнили еще 300 единиц новой техники, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Как инновации помогают сельскому хозяйству и какие надежды принесла весна в Могилевский район, расскажет Юлия Мычка.

Опускаем термометр на глубину 10 сантиметров, несколько минут ждем, пока установится стрелочка. Показывает, что температура почвы – 9 градусов. То есть оптимальная температура для сева гороха. «Через шесть лет планируем массовый сбор». Где в Беларуси высадили ореховый сад?

В это тяжело поверить: ледяной ветер в поле обжигает лицо, а почва на глубине 10 сантиметров уже готова принять зерна и дать растениям новую жизнь. Земля как печка – объясняют хлеборобы: долго нагревается и долго остывает. Череда солнечных деньков в Кировском районе уже прогрела почву до необходимой температуры. Район – лидер Могилевской области по севу ранних яровых зерновых культур. Здесь уже засеяли больше половины запланированных полей. Климат в этих местах теплее, чем в Могилеве, и даже сады зацветают здесь на неделю раньше. Чтобы не упустить ценную влагу, техника не замолкает на полях даже ночью.

Александр Жилинский, заместитель директора сельхозпредприятия «Рассвет им. К.П. Орловского»:

Если сравнить с прошлым годом, то в прошлом году практически не было зимы, но тоже весна была холодная. А в этом еще и ночные заморозки, поэтому сеем мы сутками. Ночью сеем до четырех часов утра. Начинаем часов в 10, поэтому есть особенность в этом году.

В оркестре сельхозмашин хозяйства «Рассвет» Дмитрий Кахнович сегодня первая скрипка. Его машина опускает в землю зерна гороха. Культура стратегически важная для животноводства. Кировский район первый в области по надоям молока. Сильная кормовая база начинается здесь, в весенней земле, которой необходимо угодить.

Дмитрий Кахнович, механизатор сельхозпредприятия «Рассвет им. К.П. Орловского»:

Чтобы качественно посеять горох, надо соблюдать все нормы: глубину заделки, глубину семян. Мы сейчас сеем по спутнику, нам немного легче, чем когда сеяли раньше по маркеру.

Без преувеличения, почти вся посевная кампания хозяйства «Рассвет» в руках Дмитрия и его напарника Николая Белокурского. Два опытных механизатора засеют территорию, площадь которой можно сравнить с двумя тысячами футбольных полей. Таких объемов кировские передовики не боятся.

Николай Белокурский, механизатор сельхозпредприятия «Рассвет им. К.П. Орловского»:

Это наследственное, отец мой механизатором был. Братья были: средний и старший. Я продолжаю династию. Работаем.

А эти поля готовят для сева сахарной свеклы. За восемь дней до начала сева сладкой культуры в почву необходимо внести удобрения. Белый туман на полях – залог хорошего урожая. Привозит удобрения на поле Валерий Щербич. Скромный водитель на днях побывал в столице, где ему вручили государственную награду – медаль за трудовые достижения. Коллеги не помнят такой жатвы, чтобы этот человек не становился лидером на отвозке зерна. Но чтобы летом было что возить, постараться надо весной.