«Будет результат хороший, будет зерно, будет хлеб». Узнали, как проходит посевная в Могилёвской области
Новости Беларуси. Могилевская область включила все свои ресурсы для успешной посевной кампании. К весенне-полевым работам здесь отремонтировали почти 3000 машин. Машинные парки области пополнили еще 300 единиц новой техники, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Как инновации помогают сельскому хозяйству и какие надежды принесла весна в Могилевский район, расскажет Юлия Мычка.
Опускаем термометр на глубину 10 сантиметров, несколько минут ждем, пока установится стрелочка. Показывает, что температура почвы – 9 градусов. То есть оптимальная температура для сева гороха.
«Через шесть лет планируем массовый сбор». Где в Беларуси высадили ореховый сад?
В это тяжело поверить: ледяной ветер в поле обжигает лицо, а почва на глубине 10 сантиметров уже готова принять зерна и дать растениям новую жизнь. Земля как печка – объясняют хлеборобы: долго нагревается и долго остывает.
Череда солнечных деньков в Кировском районе уже прогрела почву до необходимой температуры. Район – лидер Могилевской области по севу ранних яровых зерновых культур. Здесь уже засеяли больше половины запланированных полей. Климат в этих местах теплее, чем в Могилеве, и даже сады зацветают здесь на неделю раньше. Чтобы не упустить ценную влагу, техника не замолкает на полях даже ночью.
Александр Жилинский, заместитель директора сельхозпредприятия «Рассвет им. К.П. Орловского»:
Если сравнить с прошлым годом, то в прошлом году практически не было зимы, но тоже весна была холодная. А в этом еще и ночные заморозки, поэтому сеем мы сутками. Ночью сеем до четырех часов утра. Начинаем часов в 10, поэтому есть особенность в этом году.
В оркестре сельхозмашин хозяйства «Рассвет» Дмитрий Кахнович сегодня первая скрипка. Его машина опускает в землю зерна гороха. Культура стратегически важная для животноводства. Кировский район первый в области по надоям молока. Сильная кормовая база начинается здесь, в весенней земле, которой необходимо угодить.
Дмитрий Кахнович, механизатор сельхозпредприятия «Рассвет им. К.П. Орловского»:
Чтобы качественно посеять горох, надо соблюдать все нормы: глубину заделки, глубину семян. Мы сейчас сеем по спутнику, нам немного легче, чем когда сеяли раньше по маркеру.
Без преувеличения, почти вся посевная кампания хозяйства «Рассвет» в руках Дмитрия и его напарника Николая Белокурского. Два опытных механизатора засеют территорию, площадь которой можно сравнить с двумя тысячами футбольных полей. Таких объемов кировские передовики не боятся.
Николай Белокурский, механизатор сельхозпредприятия «Рассвет им. К.П. Орловского»:
Это наследственное, отец мой механизатором был. Братья были: средний и старший. Я продолжаю династию. Работаем.
А эти поля готовят для сева сахарной свеклы. За восемь дней до начала сева сладкой культуры в почву необходимо внести удобрения. Белый туман на полях – залог хорошего урожая. Привозит удобрения на поле Валерий Щербич. Скромный водитель на днях побывал в столице, где ему вручили государственную награду – медаль за трудовые достижения. Коллеги не помнят такой жатвы, чтобы этот человек не становился лидером на отвозке зерна. Но чтобы летом было что возить, постараться надо весной.
Валерий Щербич, водитель сельхозпредприятия «Рассвет им. К.П. Орловского»:
Чтобы вовремя все сделать, будет результат хороший. Будет зерно, будет хлеб, все будет.
«Это глаза агронома и охраны». Зачем во время посевной используют дроны – подробнее здесь.