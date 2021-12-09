Люди озвучили наболевшие проблемы. Сенаторы подвели итог единого дня приёма граждан в Гродненской области

Новости Беларуси. Для решения вопросов благоустройства надо активнее использовать механизм государственно-частного партнерства. Об этом заявила спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, подводя итоги единого дня приема граждан в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот регион был выбран неслучайно, сенаторам важно было узнать, чем живет приграничье. Десятки людей по всему региону воспользовались возможностью озвучить наболевшие проблемы. Зачастую речь шла о совершенно житейских вопросах: от ремонта дорог и освещения улиц до трудоустройства и возможности прописаться в дачном товариществе. Многие сенаторы и сами выходцы из регионов, потому хорошо знают, чем живут люди в глубинке. И искренне желают им помочь. Решение всех вопросов будут отслеживать.

Эльвира Сорока, член Совета Республики Национального собрания Беларуси: Прием граждан проводила в Кореличском райисполкоме – это мой округ. Пришла женщина, многодетная мама, ей не хватало кредита на приобретение жилья. Сумму кредитования, которую ей предложили, проценты там очень высокие были. И опять же, сотрудниками Беларусбанка прямо было принято решение, ее это устроило, и вопрос был даже снят с контроля.

Екатерина Серафимович, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Прием я проводила в Дятловском райисполкоме. Обратилось ко мне два человека. Один из вопросов касался медицинского обслуживания. Что характерно, человек, который обратился ко мне на приеме, высказывал благодарность в адрес администрации Дятловской больницы. Второй вопрос касался закупки сельскохозяйственной продукции у частников. Если я вижу, что нужна конкретная помощь и возможно помочь, конечно, я прикладываю все усилия.

Наталья Кочанова: «Мы пришли еще и к тому, что здесь надо больше использовать государственно-частное партнерство» – подробнее здесь.

Некоторым людям на приеме требовалась лишь консультация по определенной теме, а это значит, что чиновникам на местах надо усилить работу по информированию населения через СМИ, а также на встречах с коллективами и по месту жительства. В целом же на фоне страны из Гродненской области в Совет Республики поступает меньше всего обращений от граждан. Работать в регионах сенаторы продолжат.