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Люди озвучили наболевшие проблемы. Сенаторы подвели итог единого дня приёма граждан в Гродненской области

09 декабря 2021 15:09
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Новости Беларуси. Для решения вопросов благоустройства надо активнее использовать механизм государственно-частного партнерства. Об этом заявила спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, подводя итоги единого дня приема граждан в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Люди озвучили наболевшие проблемы. Сенаторы подвели итог единого дня приёма граждан в Гродненской области-1

Этот регион был выбран неслучайно, сенаторам важно было узнать, чем живет приграничье. Десятки людей по всему региону воспользовались возможностью озвучить наболевшие проблемы. Зачастую речь шла о совершенно житейских вопросах: от ремонта дорог и освещения улиц до трудоустройства и возможности прописаться в дачном товариществе. Многие сенаторы и сами выходцы из регионов, потому хорошо знают, чем живут люди в глубинке. И искренне желают им помочь. Решение всех вопросов будут отслеживать.  

Люди озвучили наболевшие проблемы. Сенаторы подвели итог единого дня приёма граждан в Гродненской области-4

Эльвира Сорока, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Прием граждан проводила в Кореличском райисполкоме – это мой округ. Пришла женщина, многодетная мама, ей не хватало кредита на приобретение жилья. Сумму кредитования, которую ей предложили, проценты там очень высокие были. И опять же, сотрудниками Беларусбанка прямо было принято решение, ее это устроило, и вопрос был даже снят с контроля.  

Люди озвучили наболевшие проблемы. Сенаторы подвели итог единого дня приёма граждан в Гродненской области-7

Екатерина Серафимович, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Прием я проводила в Дятловском райисполкоме. Обратилось ко мне два человека. Один из вопросов касался медицинского обслуживания. Что характерно, человек, который обратился ко мне на приеме, высказывал благодарность в адрес администрации Дятловской больницы. Второй вопрос касался закупки сельскохозяйственной продукции у частников. Если я вижу, что нужна конкретная помощь и возможно помочь, конечно, я прикладываю все усилия.  

Наталья Кочанова: «Мы пришли еще и к тому, что здесь надо больше использовать государственно-частное партнерство» – подробнее здесь.  

Некоторым людям на приеме требовалась лишь консультация по определенной теме, а это значит, что чиновникам на местах надо усилить работу по информированию населения через СМИ, а также на встречах с коллективами и по месту жительства. В целом же на фоне страны из Гродненской области в Совет Республики поступает меньше всего обращений от граждан. Работать в регионах сенаторы продолжат.  

# Прием граждан # общество # Наталья Кочанова # Эльвира Сорока # Екатерина Серафимович # Фотофакт

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