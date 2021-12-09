Наталья Кочанова: «Мы пришли ещё и к тому, что здесь надо больше использовать государственно-частное партнёрство»

В Совете Республики проанализировали, что самая актуальная тема в Гродненской области – это благоустройство, по ней поступило около 30 процентов вопросов от общего количества обращений.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Сегодня мы пришли еще и к тому, что здесь надо больше использовать государственно-частное партнерство в этой работе, потому что важно, чтобы люди тоже были заинтересованы в том, чтобы их дворовая территория, улицы, прилегающие зеленые полосы были в нормальном состоянии. И, конечно, здесь надо использовать потенциал и общественных организаций, и наших органов самоуправления. Такая форма себя зарекомендовала, она эффективна. Мы видим, что надо еще решать на каком этапе нам, как тем людям, которые занимаются законодательной работой. Но и мы видим, что надо делать еще местным органам для того, чтобы люди не ходили долго по инстанциям, а эти вопросы решались быстро и оперативно.

Некоторым людям на приеме требовалась лишь консультация по определенной теме, а это значит, что чиновникам на местах надо усилить работу по информированию населения через СМИ, а также на встречах с коллективами и по месту жительства. В целом же на фоне страны из Гродненской области в Совет Республики поступает меньше всего обращений от граждан. Работать в регионах сенаторы продолжат.