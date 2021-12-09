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Наталья Кочанова: «Мы пришли ещё и к тому, что здесь надо больше использовать государственно-частное партнёрство»

09 декабря 2021 14:59
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Новости Беларуси. Для решения вопросов благоустройства надо активнее использовать механизм государственно-частного партнерства. Об этом заявила спикер верхней палаты парламента Наталья Кочанова, подводя итоги единого дня приема граждан в Гродненской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Совете Республики проанализировали, что самая актуальная тема в Гродненской области – это благоустройство, по ней поступило около 30 процентов вопросов от общего количества обращений.  

Наталья Кочанова: «Мы пришли ещё и к тому, что здесь надо больше использовать государственно-частное партнёрство»-1

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:  
Сегодня мы пришли еще и к тому, что здесь надо больше использовать государственно-частное партнерство в этой работе, потому что важно, чтобы люди тоже были заинтересованы в том, чтобы их дворовая территория, улицы, прилегающие зеленые полосы были в нормальном состоянии. И, конечно, здесь надо использовать потенциал и общественных организаций, и наших органов самоуправления. Такая форма себя зарекомендовала, она эффективна. Мы видим, что надо еще решать на каком этапе нам, как тем людям, которые занимаются законодательной работой. Но и мы видим, что надо делать еще местным органам для того, чтобы люди не ходили долго по инстанциям, а эти вопросы решались быстро и оперативно.  

Некоторым людям на приеме требовалась лишь консультация по определенной теме, а это значит, что чиновникам на местах надо усилить работу по информированию населения через СМИ, а также на встречах с коллективами и по месту жительства. В целом же на фоне страны из Гродненской области в Совет Республики поступает меньше всего обращений от граждан. Работать в регионах сенаторы продолжат.  

Люди озвучили наболевшие проблемы. Сенаторы подвели итог единого дня приема граждан в Гродненской области – подробнее здесь.  

# Прием граждан # общество # Наталья Кочанова # Фотофакт

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