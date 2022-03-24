Образцовому ансамблю танца «Весялушка» 40 лет. Участники впервые дали концерт в театре музкомедии

Маргарита Степанчева:

Это радость, воспоминание, шаг к своему предназначению. Ярослава Терлюкевич:

Вообще это первый концерт в театре. Двойной юбилей. В 2022 году исполняется 40 лет образцовому ансамблю танца «Весялушка» и 30 – Детской хореографической школе искусств № 1. Отметить знаковые даты с размахом талантливых ребят и их родителей пригласили в театр музкомедии.

Ирина Дорохина, балетмейстер, заслуженный деятель культуры Беларуси, директор Детской хореографической школы искусств № 1 города Минска:

Это для детей праздник, потому что им дано право в государственном театре показать свои навыки. Государственная школа в государственном театре – это хороший союз.

Но не только для детей этот день стал особенным – для педагогов это важная и трогательная дата. Недаром на сцену поднялись знаменитые дзядзька Саўка и хлопчык-весялунчык, которые когда-то стояли у истоков создания образцового ансамбля танца «Весялушка». Ирина Дорохина:

30 лет школе, в которой учителями работают уже больше 15 человек. Чтобы закончить нашу школу и поступить, мы показываем преемственность поколений. И сегодня в концерте принимает участие и кафедра хореографии, где учатся наши дети, куда они стремятся поступить, учиться и стать хореографами. Когда-то я закончила университет культуры. Это не важно – обязательно стать хореографом или выбрать профессию, связанную с хореографией. Можно быть хорошим врачом, хорошим учителем, айтишником. Просто человеком, многогранной личностью.

Тот самый Гришка – Антон Дорохин – сегодня признанный хореограф. Как и Вероника Быкова – его коллега и мама троих детей, которая вместе с заслуженной артисткой Республики Беларусь Викторией Олешко представила номер «Помните». Ирина Дорохина:

Как бы ты себя не ощущал, посмотришь на детей – они выросли, стали взрослыми, хорошими людьми. Не зря прожил жизнь. Значит, то, что сегодня 40 лет ансамблю «Весялушка» и из него родилась хореографическая школа, что есть династия (Антон Дорохин, Станислав, дзядзька Саўка, хлопчык-весялунчык, дзяўчушка-весялушка). Это Кузьма Чорны, это стихи, что нам свыше дала жизнь. Нам дарована вера, возможность двигаться, мыслить, говорить, сохранять, ценить, ткать и не разрывать традиции. Если будем много работать, то мельница жизни не остановится, уверена Ирина Дорохина. Недаром на сцену в самом начале концерта выбежали трудолюбивые и бойкие «Мурашы». Маргарита Степанчева:

Я пришла только в этом году и танцую уже достаточно много номеров. Ярослава Терлюкевич:

Я пришла в 2020 году. Только начала танцевать «Мцрашыную будоўлю». – Девочки, волнуетесь вообще? Какие эмоции испытываете?

– Волнение, радость.

– Волнение. Очень страшно, конечно, но нужно собраться.

Анастасия Девякович занята во многих постановках. Девушка планирует поступать в институт культуры, поэтому к юбилею школы искусств отнеслась с особой ответственностью.

Анастасия Девякович:

Этот костюм от номера, который называется «Млын жыцця». Мы там символизируем начало, у нас есть красивые слуцкие пояса как символ начала жизни. Ну и куда же без представителей сильной половины человечества. Евсей Маркович попал в хореографическую школу случайно, но танец серьезно увлек молодого человека.

Евсей Маркович:

Народный танец – это красиво, особенно когда мужчины танцуют. Воодушевляет. Поэтому Евсей с удовольствием выступает в исключительно мужском номере «Табуретки». Евсей Маркович:

Он связан с мужской деятельностью, и там показана мужская часть. То есть показана сила, дух. Там круто все. Ну а Аня Филлипович вместе со своими подругами закружилась в торжественном полонезе.

Анна Филиппович:

У нас на уроках очень весело, особенно на уроках классического танца. Я благодарю нашего учителя Владимира Витальевича Долгих. Вот такие юные таланты, которые не только себя показали, но и стали визитной карточной своих педагогов. Анастасия Девякович:

Я совсем недавно учусь в этой школе, всего лишь полтора года. И я уже в основном составе, танцую много партий. И я хочу поблагодарить всех моих педагогов за то, что они вложили в меня. Я очень выросла в танцевальном уровне за этот год.