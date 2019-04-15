Возродить былую «Дружбу». На реконструкцию монумента «Три сестры» в приграничье планируют потратить 2 млн рублей

Новости Беларуси. Возродить былую «Дружбу». На границе Гомельской, Черниговской и Брянской областей приступают к реконструкции уникального монумента, более известного под названием «Три сестры», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, задачу привести в порядок символ единства трех народов Президент Беларуси поставил еще в феврале. С 2013 года, когда здесь в последний раз прошел международный фестиваль «Славянское единство», монумент пришел в запустение. Чего стоит возрождение «Дружбы», узнал корреспондент Александр Добриян.

С февраля, когда задачу привести в надлежащее состояние Монумент Дружбы озвучил Президент Беларуси Александр Лукашенко, проведена немалая работа: изначально в кабинетах архитекторов – вся красота пока еще на бумаге.

Будет орнамент на каждом луче. На белорусской границе будет свой орнамент, на украинской и российской – свои орнаменты. Они будут все разные. С трех сторон к кургану будут вести дорожки с национальными орнаментами. Рушники – единственное новшество, которое позволили себе архитекторы.

Александр Матарас, директор ОАО «Гомельгражданпроект»:

Мы максимально постарались сохранить то, что было выполнено в те годы. Выполнено эскизное решение этого проекта в части благоустройства и восстановления трех пилонов. Максимально сохранены барельефы гербов БССР, УССР, РСФСР. Весь проект рассмотрен и согласован тремя сторонами: Беларусью, Российской Федерацией и Украиной. Сама конструкция – курган и три 23-метровых пилона, облицованных инкерманским камнем – прекрасно сохранилась, в капитальной перестройке не нуждается. Достаточно будет текущего ремонта.

Александр Добриян, СТВ:

В отличном состоянии и бронзовое кольцо с барельефами, рассказывающими общую историю трех народов: от Киевской Руси до индустриализации и победы над фашизмом. К слову, монумент появился здесь в год 30-летия победы над общим врагом. Символично, что нынешняя реконструкция проходит накануне 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.

В 70-х Монумент создавали сообща: белорусский архитектор, украинские скульпторы, российские предприятия. Нынешняя реконструкция полностью за белорусский счет: пока желание присоединиться к работам не высказали ни российская, ни украинская сторона. Стоимость работ предварительно оценивается в 2 миллиона рублей.