Возродить былую «Дружбу». На реконструкцию монумента «Три сестры» в приграничье планируют потратить 2 млн рублей
Новости Беларуси. Возродить былую «Дружбу». На границе Гомельской, Черниговской и Брянской областей приступают к реконструкции уникального монумента, более известного под названием «Три сестры», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Напомним, задачу привести в порядок символ единства трех народов Президент Беларуси поставил еще в феврале. С 2013 года, когда здесь в последний раз прошел международный фестиваль «Славянское единство», монумент пришел в запустение.
Чего стоит возрождение «Дружбы», узнал корреспондент Александр Добриян.
С февраля, когда задачу привести в надлежащее состояние Монумент Дружбы озвучил Президент Беларуси Александр Лукашенко, проведена немалая работа: изначально в кабинетах архитекторов – вся красота пока еще на бумаге.
Будет орнамент на каждом луче. На белорусской границе будет свой орнамент, на украинской и российской – свои орнаменты. Они будут все разные.
С трех сторон к кургану будут вести дорожки с национальными орнаментами. Рушники – единственное новшество, которое позволили себе архитекторы.
Александр Матарас, директор ОАО «Гомельгражданпроект»:
Мы максимально постарались сохранить то, что было выполнено в те годы. Выполнено эскизное решение этого проекта в части благоустройства и восстановления трех пилонов. Максимально сохранены барельефы гербов БССР, УССР, РСФСР. Весь проект рассмотрен и согласован тремя сторонами: Беларусью, Российской Федерацией и Украиной.
Сама конструкция – курган и три 23-метровых пилона, облицованных инкерманским камнем – прекрасно сохранилась, в капитальной перестройке не нуждается. Достаточно будет текущего ремонта.
Александр Добриян, СТВ:
В отличном состоянии и бронзовое кольцо с барельефами, рассказывающими общую историю трех народов: от Киевской Руси до индустриализации и победы над фашизмом. К слову, монумент появился здесь в год 30-летия победы над общим врагом. Символично, что нынешняя реконструкция проходит накануне 75-й годовщины освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков.
В 70-х Монумент создавали сообща: белорусский архитектор, украинские скульпторы, российские предприятия. Нынешняя реконструкция полностью за белорусский счет: пока желание присоединиться к работам не высказали ни российская, ни украинская сторона. Стоимость работ предварительно оценивается в 2 миллиона рублей.
Елена Смягликова, генеральный директор КУП «Добрушский коммунальник»:
В последние годы, когда мы приезжали сюда наводить порядок, мы испытывали чувство горечи, смотря на то, как монумент постепенно разрушается.
Конечно, очень важно, что Президент нашей страны Александр Григорьевич Лукашенко обратил внимание на Монумент Дружбы и принял решение, что его необходимо привести в надлежащее состояние, чтобы здесь был порядок, красота.
Помимо самого монумента в порядок приведут подъездные пути, газоны и площадку фестиваля «Славянское единство». Завершить реконструкцию должны уже к 9 мая.