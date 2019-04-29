«Беларусь помнит». В Национальном архиве открылась выставка уникальных экспонатов времён ВОВ

Новости Беларуси. Более 100 уникальных экспонатов военного времени 29 апреля презентовали в Национальном архиве Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Каждый из них найден в ходе поисковых работ. Это гранаты, котелки, ракетницы, документы. Но самой необычной находкой археологи считают флягу с водой 1941 года. Ее обнаружили на месте гибели бойцов рабоче-крестьянской Красной армии в Могилевской области.

Маргарита Старостенко, начальник отдела Национального архива Беларуси:

Если сохранились медальоны, если сохранились какие-то документы партийные, то можно восстановить по ним и имена всех погибших.

Александр Лугин, ведущий специалист Управления Вооруженных Сил Беларуси:

Выставка, конечно, является очень ценной в связи с тем, что мы, допустим, как поисковики часто обращаемся в архив за подтверждением своих находок, когда восстанавливаем сведения о партизанах.