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«Беларусь помнит». В Национальном архиве открылась выставка уникальных экспонатов времён ВОВ

29 апреля 2019 19:22
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Новости Беларуси. Более 100 уникальных экспонатов военного времени 29 апреля презентовали в Национальном архиве Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Беларусь помнит». В Национальном архиве открылась выставка уникальных экспонатов времён ВОВ-1

Каждый из них найден в ходе поисковых работ. Это гранаты, котелки, ракетницы, документы. Но самой необычной находкой археологи считают флягу с водой 1941 года. Ее обнаружили на месте гибели бойцов рабоче-крестьянской Красной армии в Могилевской области.

«Беларусь помнит». В Национальном архиве открылась выставка уникальных экспонатов времён ВОВ-4

Маргарита Старостенко, начальник отдела Национального архива Беларуси:
Если сохранились медальоны, если сохранились какие-то документы партийные, то можно восстановить по ним и имена всех погибших.

«Беларусь помнит». В Национальном архиве открылась выставка уникальных экспонатов времён ВОВ-7

Александр Лугин, ведущий специалист Управления Вооруженных Сил Беларуси:
Выставка, конечно, является очень ценной в связи с тем, что мы, допустим, как поисковики часто обращаемся в архив за подтверждением своих находок, когда восстанавливаем сведения о партизанах.

«Беларусь помнит». В Национальном архиве открылась выставка уникальных экспонатов времён ВОВ-10

Поиском артефактов в нашей стране занимается 52-й отдельный специализированный батальон. Он помогает ученым изучать неизведанные страницы истории и открывает героические факты солдат Великой Отечественной войны их потомкам. Познакомиться с уникальной экспозицией можно до конца мая.

«Беларусь помнит». В Национальном архиве открылась выставка уникальных экспонатов времён ВОВ-13

# Выставки в Минске # общество # Маргарита Старостенко # Александр Лугин # Фотофакт

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