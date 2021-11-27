«Людей здесь больше, чем сегодня смогут улететь». Беженцы готовятся к отлёту. Что сейчас происходит в аэропорту?

Яна Шипко, корреспондент: Сейчас в Национальном аэропорту Минск находятся несколько сотен человек в ожидании рейса в Эрбиль, столицу Иракского Курдистана. Возвращаются они домой, оставляя здесь надежду попасть в Европу. Надо признать, все они чувствуют себя разочарованными после провалившейся попытки попасть в Германию, оказавшись в ловушке на белорусско-польской границе, проведя и по две недели в тщетной надежде получить гуманитарный коридор в Германию.

Беженцы отмечают в разговоре с нами, что пошли на этот выбор, потому что не видят смысла в ожидании и оставаться в Беларуси не могут. Многие делают такой выбор ради детей, которые и без того натерпелись лишений за все это время. Конечно, слишком высока оказалась цена за европейскую мечту.

По рассказам беженцев, многие из них до вылета продали все, что имели дома, потратили тысячи долларов за обещания попасть в Германию, пошли на большие риски и вот сейчас вынуждены возвращаться домой.

Яна Шипко:

Кстати, сейчас в Национальном аэропорту находятся беженцы, которые не только вернулись с границы, но и те, кто сюда приехал после пребывания в Минске. Как сообщается, сегодняшний рейс, как и другие эвакуационные рейсы, выполняют «Иракские авиалинии». Как нам стало известно, это будет Boeing на 420 пассажирских мест. Он прибудет сегодня в Минск в 21:45 и отправится в Эрбиль в 23:45.

Здесь, в аэропорту, находятся не только люди, прибывшие с границы. Те, кто находился в Минске, также приехали сюда. И людей здесь больше, чем сегодня смогут улететь. Рейс на 28 ноября, как нам стало известно, на данный момент отменен. Следующие рейсы в Эрбиль ожидаются 29 и 30 ноября.