Прямой эфир

«Людей здесь больше, чем сегодня смогут улететь». Беженцы готовятся к отлёту. Что сейчас происходит в аэропорту?

27 ноября 2021 17:19
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Поняв истинные ценности Запада и отчаявшись ждать реакции Евросоюза, многие беженцы возвращаются домой. Вечером 27 ноября в Минске ожидают очередной борт из Ирака, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Национальном аэропорту работает наш корреспондент Яна Шипко.

«Людей здесь больше, чем сегодня смогут улететь». Беженцы готовятся к отлёту. Что сейчас происходит в аэропорту?-1

Яна Шипко, корреспондент:
Сейчас в Национальном аэропорту Минск находятся несколько сотен человек в ожидании рейса в Эрбиль, столицу Иракского Курдистана. Возвращаются они домой, оставляя здесь надежду попасть в Европу. Надо признать, все они чувствуют себя разочарованными после провалившейся попытки попасть в Германию, оказавшись в ловушке на белорусско-польской границе, проведя и по две недели в тщетной надежде получить гуманитарный коридор в Германию.

«Людей здесь больше, чем сегодня смогут улететь». Беженцы готовятся к отлёту. Что сейчас происходит в аэропорту?-4

Беженцы отмечают в разговоре с нами, что пошли на этот выбор, потому что не видят смысла в ожидании и оставаться в Беларуси не могут. Многие делают такой выбор ради детей, которые и без того натерпелись лишений за все это время. Конечно, слишком высока оказалась цена за европейскую мечту.

«Людей здесь больше, чем сегодня смогут улететь». Беженцы готовятся к отлёту. Что сейчас происходит в аэропорту?-7

По рассказам беженцев, многие из них до вылета продали все, что имели дома, потратили тысячи долларов за обещания попасть в Германию, пошли на большие риски и вот сейчас вынуждены возвращаться домой.

Яна Шипко:
Кстати, сейчас в Национальном аэропорту находятся беженцы, которые не только вернулись с границы, но и те, кто сюда приехал после пребывания в Минске. Как сообщается, сегодняшний рейс, как и другие эвакуационные рейсы, выполняют «Иракские авиалинии». Как нам стало известно, это будет Boeing на 420 пассажирских мест. Он прибудет сегодня в Минск в 21:45 и отправится в Эрбиль в 23:45.

Здесь, в аэропорту, находятся не только люди, прибывшие с границы. Те, кто находился в Минске, также приехали сюда. И людей здесь больше, чем сегодня смогут улететь. Рейс на 28 ноября, как нам стало известно, на данный момент отменен. Следующие рейсы в Эрбиль ожидаются 29 и 30 ноября.

«Людей здесь больше, чем сегодня смогут улететь». Беженцы готовятся к отлёту. Что сейчас происходит в аэропорту?-10

Кстати, Национальный аэропорт организовал для беженцев, ожидающих рейсы домой, специальное помещение. Служба кейтеринга обеспечивает их горячим питанием. Для детей обустроены интерактивные площадки с играми.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, в расписании возможны изменения. Однако те, кто сейчас находятся здесь, рассчитывают как можно быстрее улететь домой после всего, что им уже довелось пережить.

У него закончилась белорусская виза, он улетает домой. Рассказываем историю беженца, который возвращается в Ливан.

# Беженцы # общество # Яна Шипко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
МВД Беларуси: за 10 месяцев зарегистрировано более 2200 деяний, связанных с насилием в семье
27 ноября 2021 17:06

МВД Беларуси: за 10 месяцев зарегистрировано более 2200 деяний, связанных с насилием в семье

«Все люди откликнулись». Игуменья Гавриила с гуманитарной помощью побывала в лагере беженцев на границе
27 ноября 2021 17:04

«Все люди откликнулись». Игуменья Гавриила с гуманитарной помощью побывала в лагере беженцев на границе

«Я открыл в себе талант художника». Что помогает взрослым подопечным дома-интерната забыть о болезни?
27 ноября 2021 16:54

«Я открыл в себе талант художника». Что помогает взрослым подопечным дома-интерната забыть о болезни?