Прямой эфир

«Красота на весь двор». Минчане решили преобразить территорию возле дома. И вот что у них вышло

24 мая 2025 17:18
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Год благоустройства – время создавать красоту вокруг себя. В постоянной рубрике программы Новости «24 часа» на СТВ рассказываем о реальных историях людей, которые не ждут изменений, а создают их своими руками.

Вы увидите вдохновляющие примеры, как даже небольшие усилия могут преобразить пространство вокруг. Ухоженные скверы, цветущие клумбы, обновленные детские площадки и комфортные общественные зоны. Берись за дело и действуй!

«Красота на весь двор». Минчане решили преобразить территорию возле дома. И вот что у них вышло-2

Диана Головач, корреспондент:
Мы находимся в одном из столичных дворов Октябрьского района. Здесь активные местные жители решили помочь работникам ЖКХ и благоустроить территорию вокруг своего дома. Расскажите, какой у нас фронт работы на сегодня? 

Алла Бушило, заместитель директора по санитарному содержанию и благоустройству ЖКХ Октябрьского района:
Мы в этом дворе устанавливаем песочный дворик, поэтому попросим вас, чтобы вы нам помогли засыпать песок в песочницу, обработать клумбу, которую жители здесь организовали. 
– Отлично, наша съемочная группа с удовольствием вам в этом поможет. 
– Приступаем!

«Красота на весь двор». Минчане решили преобразить территорию возле дома. И вот что у них вышло-4

Татьяна Авдеенко, местная жительница:
Наша работа, посадка цветов на палисадниках, очень вдохновляет других жильцов. Если каждый жилец высадит у себя хотя бы небольшой кусочек цветов, это уже красота на весь двор. Ну и жильцы идут, восхищаются постоянно. Им тоже хочется такое же посадить у себя. Работники ЖКХ тоже не в состоянии охватить такие объемы в каждом дворе. Высадить столько цветов и за ними ухаживать. Поэтому очень важно, чтобы каждый жилец внес свой вклад, было устройство территории.

Подробнее в видеоматериале.

# Год благоустройства

Другие новости рубрики

Все новости
Краснобережский колледж более 100 лет готовит кадры для агропромышленного комплекса страны
24 мая 2025 17:14

Краснобережский колледж более 100 лет готовит кадры для агропромышленного комплекса страны

Торжественную клятву на верность народу принесли порядка 8 тыс. новобранцев по всей стране
24 мая 2025 17:11

Торжественную клятву на верность народу принесли порядка 8 тыс. новобранцев по всей стране

В Беларуси растёт спрос на пеллетное топливо
24 мая 2025 17:00

В Беларуси растёт спрос на пеллетное топливо