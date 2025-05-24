«Красота на весь двор». Минчане решили преобразить территорию возле дома. И вот что у них вышло

Год благоустройства – время создавать красоту вокруг себя. В постоянной рубрике программы Новости «24 часа» на СТВ рассказываем о реальных историях людей, которые не ждут изменений, а создают их своими руками. Вы увидите вдохновляющие примеры, как даже небольшие усилия могут преобразить пространство вокруг. Ухоженные скверы, цветущие клумбы, обновленные детские площадки и комфортные общественные зоны. Берись за дело и действуй!

Диана Головач, корреспондент:

Мы находимся в одном из столичных дворов Октябрьского района. Здесь активные местные жители решили помочь работникам ЖКХ и благоустроить территорию вокруг своего дома. Расскажите, какой у нас фронт работы на сегодня? Алла Бушило, заместитель директора по санитарному содержанию и благоустройству ЖКХ Октябрьского района:

Мы в этом дворе устанавливаем песочный дворик, поэтому попросим вас, чтобы вы нам помогли засыпать песок в песочницу, обработать клумбу, которую жители здесь организовали.

– Отлично, наша съемочная группа с удовольствием вам в этом поможет.

– Приступаем!