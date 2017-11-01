Святой источник в Ракове лечит болезни глаз: он избавит от слепоты телесной и духовной!

Жители поселка Раков ни капли не сомневаются, что легенда про посещение Девы Марии этих мест – истинная правда.

На въезде в Раков можно увидеть памятник природы и культуры – Святой источник. Это место издавна славится своими чудесами.

Именно здесь по преданию в 15 веке случилось настоящее чудо. В те времена в Ракове жил больной и слепой человек, который однажды пошел куда глаза глядят, вышел к источнику, умылся его водой и прозрел.

И первое, что увидел исцелившийся, – ярко сияющую икону, она получила название Раковской иконы Пресвятой Богородицы.

Икона долгое время хранилась в местной церкви, которая была построена на месте явления Божией Матери. Но в годы первой мировой войны святыню вывезли в Россию. Сейчас в Спасо-Преображенском храме в Ракове хранится ее копия.

Слава об источнике, который находится в святом месте, быстро разлетелась по округе. Испить водицы, через которую можно получить исцеление, приезжают паломники со всей Беларуси. Считается, что целебная жидкость лечит болезни глаз. В честь чудотворной криницы местные жители даже слагают стихи.

Сам источник в Ракове облагорожен, около него есть часовенка – ее возвели в 1993 году. Храм, который когда-то стоял на этом месте, в советские годы был разрушен. Но сейчас местные жители решили восстановить церковь. Теперь здесь полным ходом идут строительные работы.

Чтобы вода из Святого источника помогла и исцелила, главное приезжать сюда с верой в сердце, говорят люди. И тогда может сотвориться настоящее чудо.