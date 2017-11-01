Считаю, что это человек-эпоха: в Минске прощаются с художником Георгием Поплавским

Новости Беларуси. 1 ноября в Минске прошло прощание с народным художником Беларуси Георгием Поплавским, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Он работал в различных техниках станковой и книжной графики, живописи. За свою жизнь Георгий Георгиевич объездил без преувеличения полмира. Но его работы всегда были посвящены родной Беларуси, особенно – любимой Браславщине. Проявил себя Георгий Поплавский и как талантливый оформитель. Он трудился над книгами Янки Купалы, Якуба Коласа, Аркадия Кулешова, Владимира Короткевича.

Ганад Чарказян, поэт:

Много лет знаком с ним и считаю, что это человек-эпоха. Он так много сделал для белорусской духовности, что это уже не объять. Это огромное количество работ по графике, по живописи. Он прославил Беларусь по всему миру.

Григорий Ситница, председатель «Белорусского союза художников»:

Чалавек быў абсалютна даступны для ўсіх пакаленняў калег. Хто толькі не перабываў у ягонай майстэрні – гэта вясёлыя гаворкі, застоллі, расповяды, таму што ён аб’ездзіў паўсвета, калі не сказаць увесь свет. Мы гэта бачым і па ягонай творчасці. Диплом за самую красивую книгу в мире на конкурсе в Лейпциге он получил за работу над оформлением «Новой земли» Якуба Коласа. Сегодня работы белорусского маэстро хранятся в Национальном художественном музее Беларуси, фондах музеев Москвы, Санкт-Петербурга и даже Вашингтона.