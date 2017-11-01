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Считаю, что это человек-эпоха: в Минске прощаются с художником Георгием Поплавским

01 ноября 2017 12:04
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Новости Беларуси. 1 ноября в Минске прошло прощание с народным художником Беларуси Георгием Поплавским, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он работал в различных техниках станковой и книжной графики, живописи.

За свою жизнь Георгий Георгиевич объездил без преувеличения полмира. Но его работы всегда были посвящены родной Беларуси, особенно – любимой Браславщине. Проявил себя Георгий Поплавский и как талантливый оформитель. Он трудился над книгами Янки Купалы, Якуба Коласа, Аркадия Кулешова, Владимира Короткевича.

Считаю, что это человек-эпоха: в Минске прощаются с художником Георгием Поплавским-1

Ганад Чарказян, поэт:
Много лет знаком с ним и считаю, что это человек-эпоха. Он так много сделал для белорусской духовности, что это уже не объять. Это огромное количество работ по графике, по живописи. Он прославил Беларусь по всему миру.

Считаю, что это человек-эпоха: в Минске прощаются с художником Георгием Поплавским-4

Григорий Ситница, председатель «Белорусского союза художников»:
Чалавек быў абсалютна даступны для ўсіх пакаленняў калег. Хто толькі не перабываў у ягонай майстэрні – гэта вясёлыя гаворкі, застоллі, расповяды, таму што ён аб’ездзіў паўсвета, калі не сказаць увесь свет. Мы гэта бачым і па ягонай творчасці.

Диплом за самую красивую книгу в мире на конкурсе в Лейпциге он получил за работу над оформлением «Новой земли» Якуба Коласа. Сегодня работы белорусского маэстро хранятся в Национальном художественном музее Беларуси, фондах музеев Москвы, Санкт-Петербурга и даже Вашингтона.

Считаю, что это человек-эпоха: в Минске прощаются с художником Георгием Поплавским-7

Георгий Поплавский ушел из жизни на 87 году.

Похоронят художника на Восточном кладбище.

# общество # Фотофакт # Некролог # Григорий Ситница # Ганад Чарказян

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