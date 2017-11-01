Тонкости профессии сыродела

Сыроделов издавна считали магами, ведь в их руках из простого молока рождался удивительный продукт. И хоть сегодня весь процесс приготовления диктует компьютер, и быть великим кулинаром не нужно, все же без души мастера хороший сыр не получится – признается сыродел с 25 летнем стажем Татьяна Станиславовна.

Она закончила колледж перерабатывающей промышленности в Слуцке и затем пришла на местный сыродельный комбинат. Сырье одно – молоко, но из него получается 25 сортов сыра: от гладкого сливочного до маасдама с большими дырками.

А главные компоненты – это бактериальная закваска (для каждого вида сыра своя) и свертывающий фермент. Это раньше сыроделы должны были быть немного химиками и уметь готовить закваску сами, а теперь она поступает на завод в готовом виде. Сколько же добавлять в смесь – определяет компьютер.

Итак, 20 тонн молочной смеси вымешивается в сыроизготовителе до однородного состояния. Через час 20 минут, благодаря свертывающему ферменту, образуется сырное зерно. Затем при помощи машин готовая сырная масса разрезается на куски, прессуется и приобретает нужную форму.

К слову, самый сложный в изготовлении – это белорусский пармезан, он созревает около 90 суток!

А в старые времена технологии были свои…

За последние годы профессия сыродела стала еще больше востребованной. Сегодня сыры делают не только на крупных комбинатах в Слуцке и Березе, но и в Барановичах, Рогачеве, Березино, Любани.

Ведь Беларусь всегда славилась своей натуральной молочной продукцией, оттого ассортимент расширяется, и новым мастерам нужно держать марку качества. Так, получить азы ремесла сегодня можно в Слуцком колледже пищевой промышленности, Могилевском университете продовольствия, Пинском аграрном технологическом колледже.

Утро нашей героини начинается в 4 утра, потому что первая смена сыроделов приступает к работе уже в 6 часов! Оттого Татьяна Станиславовна знает, каким должен быть идеальный завтрак, и с радостью поделится с нами рецептом бодрости!