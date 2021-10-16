«Любовь начинается с семьи». Юлия Артюх отвечает на 7 вопросов

Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Юлия Артюх.
Ольга Коршун, ведущая:
Умеете ли вы готовить?
Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Юлия Артюх.
Ольга Коршун, ведущая:
Умеете ли вы готовить?
Юлия Артюх:
Конечно, умею.
Ольга Коршун:
Вас легко довести до слез?
Юлия Артюх:
Нет, нелегко.
Ольга Коршун:
Четкий план или спонтанность?
Юлия Артюх:
Четкий план.
Ольга Коршун:
Есть люди, которых вы остерегаетесь?
Юлия Артюх:
Безусловно, но я их остерегаюсь, держа в кармане козырь.
Ольга Коршун:
Вкусная еда или жесткая диета?
Юлия Артюх:
Еда в удовольствие.
Ольга Коршун:
Вы легко расстаетесь с деньгами?
Юлия Артюх:
Нет, я же действую всегда по плану.
Ольга Коршун:
Что такое любовь?
Юлия Артюх:
Любовь начинается с семьи, плавно переходя в любовь к Родине.
Кто пишет тексты для Юлии Артюх? Рассказывает она сама – подробнее здесь.