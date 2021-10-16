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«Любовь начинается с семьи». Юлия Артюх отвечает на 7 вопросов

16 октября 2021 08:23
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Новости Беларуси. Гость программы «В людях» – Юлия Артюх.

Ольга Коршун, ведущая:
Умеете ли вы готовить?

«Любовь начинается с семьи». Юлия Артюх отвечает на 7 вопросов-1

Юлия Артюх:
Конечно, умею.

Ольга Коршун:
Вас легко довести до слез?

Юлия Артюх:
Нет, нелегко.

Ольга Коршун:
Четкий план или спонтанность?

«Любовь начинается с семьи». Юлия Артюх отвечает на 7 вопросов-4

Юлия Артюх:
Четкий план.

Ольга Коршун:
Есть люди, которых вы остерегаетесь?

Юлия Артюх:
Безусловно, но я их остерегаюсь, держа в кармане козырь.

Ольга Коршун:
Вкусная еда или жесткая диета?

«Любовь начинается с семьи». Юлия Артюх отвечает на 7 вопросов-7

Юлия Артюх:
Еда в удовольствие.

Ольга Коршун:
Вы легко расстаетесь с деньгами?

Юлия Артюх:
Нет, я же действую всегда по плану.

Ольга Коршун:
Что такое любовь?

«Любовь начинается с семьи». Юлия Артюх отвечает на 7 вопросов-10

Юлия Артюх:
Любовь начинается с семьи, плавно переходя в любовь к Родине.

Кто пишет тексты для Юлии Артюх? Рассказывает она сама – подробнее здесь.

# Государственная социальная политика # общество # Юлия Артюх # Ольга Коршун # Фотофакт

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