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Ребёнок сразу сказал: мама, это будет наша детская. 35 многодетных семей из Лепеля получили квартиры в новостройке

15 октября 2021 21:04
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Новости Беларуси. Мечты действительно сбываются. С этим точно согласятся многодетные семьи из Лепеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А все потому, что в их руках оказались ключи от собственного нового жилья.  

Ребёнок сразу сказал: мама, это будет наша детская. 35 многодетных семей из Лепеля получили квартиры в новостройке-1

Сразу двойной праздник в середине октября отметили 35 семей: и День матери, и новоселье. К слову, в Лепеле это уже стало почти традицией – второй год подряд вручать ключи в самый теплый праздник осени. С новосельем жителей поздравили и наши корреспонденты.  

Ребёнок сразу сказал: мама, это будет наша детская. 35 многодетных семей из Лепеля получили квартиры в новостройке-4

Ирина Храмченко этого дня ждала особо. Посмотреть новое жилье пришла с сыном Максимом. Ради такого родители даже разрешили пропустить занятия в школе. Ему на правах старшего досталась почетная миссия: выбрать, где будет детская комната.  

Ребёнок сразу сказал: мама, это будет наша детская. 35 многодетных семей из Лепеля получили квартиры в новостройке-7

Ирина Храмченко, многодетная мама:  
У меня когда ребенок сегодня пришел (он в принципе в первый раз здесь), он сразу сказал: мама, это будет наша детская. Никто еще ничего не планировал. Естественно, зал само собой, кухня тоже. Но вот понравилась ему эта спальня. Говорит, это будет наша детская.  

Ребёнок сразу сказал: мама, это будет наша детская. 35 многодетных семей из Лепеля получили квартиры в новостройке-10

Семья Храмченко статус многодетной получила 2,5 года назад с рождением дочки. Уже скоро они станут городскими жителями. До этого большой семье приходилось ютиться в коммерческом жилье на 40 квадратах. Новая квартира в два раза больше. Чтобы жилье стало своим, воспользовались семейным капиталом.  

Ребёнок сразу сказал: мама, это будет наша детская. 35 многодетных семей из Лепеля получили квартиры в новостройке-13

Ирина Храмченко:  
Мы, конечно, в шоке от квартиры, что она такая большая по сравнению с нашей – комнатка одна маленькая, зал, и детям негде разгуляться, и все остальное. А здесь, конечно, заходишь: что зал большой, что спальня огромная. Кухня тоже большая. Мы очень довольны.  

Ребёнок сразу сказал: мама, это будет наша детская. 35 многодетных семей из Лепеля получили квартиры в новостройке-16

В новостройке по улице Школьной в Лепеле ключи получили 35 многодетных семей. Особенностью этого дома станет еще и детский смех. В многоэтажке будет проживать почти 50 ребятишек.  

Ребёнок сразу сказал: мама, это будет наша детская. 35 многодетных семей из Лепеля получили квартиры в новостройке-19

Анастасия Худякова, многодетная мама:  
В нашей квартире очень уютно, хорошая квартира, просторные комнаты, светлые, отделка замечательная. Для нас, в нашей ситуации, мы бы, наверное, сами не смогли сделать такую квартиру, такую отделку. И очень рады, что у нас получилось все это сделать благодаря нашему государству.  

Ребёнок сразу сказал: мама, это будет наша детская. 35 многодетных семей из Лепеля получили квартиры в новостройке-22

В нашей стране жилищному вопросу для нуждающихся уделяется особое внимание. Из 2,5 миллиона квадратных метров возводимого жилья половина строится с господдержкой. Только в Витебской области в 2021 году свой жилищный вопрос решили более 800 многодетных семей.  

Ребёнок сразу сказал: мама, это будет наша детская. 35 многодетных семей из Лепеля получили квартиры в новостройке-25

Владимир Терентьев, председатель Витебского областного Совета депутатов:  
Если говорить сегодня по поддержке материнства, я возьму только на примере Лепельского района, количество многодетных в этом году выросло семей на 50. Это действительно говорит о том, что поддержка сегодня чувствуется. И многие молодые семьи, которые имеют одного-двух детей, идут на дальнейшее рождение своих малышей, именно чувствуя вот эту поддержку государства. Причем не только по строительству квартир, но и по другим аспектам.  

Ребёнок сразу сказал: мама, это будет наша детская. 35 многодетных семей из Лепеля получили квартиры в новостройке-28

Уже в канун Нового года в Лепеле будут снова перерезать красную ленточку. 31 декабря сдадут в эксплуатацию еще один дом. Жилье в нем получат 22 семьи, где воспитывают трое и более маленьких белорусов.  

# Многодетные семьи в Беларуси # общество # Ирина Храмченко # Анастасия Худякова # Владимир Терентьев # Фотофакт

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