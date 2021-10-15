Ребёнок сразу сказал: мама, это будет наша детская. 35 многодетных семей из Лепеля получили квартиры в новостройке

Новости Беларуси. Мечты действительно сбываются. С этим точно согласятся многодетные семьи из Лепеля, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. А все потому, что в их руках оказались ключи от собственного нового жилья.

Сразу двойной праздник в середине октября отметили 35 семей: и День матери, и новоселье. К слову, в Лепеле это уже стало почти традицией – второй год подряд вручать ключи в самый теплый праздник осени. С новосельем жителей поздравили и наши корреспонденты.

Ирина Храмченко этого дня ждала особо. Посмотреть новое жилье пришла с сыном Максимом. Ради такого родители даже разрешили пропустить занятия в школе. Ему на правах старшего досталась почетная миссия: выбрать, где будет детская комната.

Ирина Храмченко, многодетная мама:

У меня когда ребенок сегодня пришел (он в принципе в первый раз здесь), он сразу сказал: мама, это будет наша детская. Никто еще ничего не планировал. Естественно, зал само собой, кухня тоже. Но вот понравилась ему эта спальня. Говорит, это будет наша детская.

Семья Храмченко статус многодетной получила 2,5 года назад с рождением дочки. Уже скоро они станут городскими жителями. До этого большой семье приходилось ютиться в коммерческом жилье на 40 квадратах. Новая квартира в два раза больше. Чтобы жилье стало своим, воспользовались семейным капиталом.

Ирина Храмченко:

Мы, конечно, в шоке от квартиры, что она такая большая по сравнению с нашей – комнатка одна маленькая, зал, и детям негде разгуляться, и все остальное. А здесь, конечно, заходишь: что зал большой, что спальня огромная. Кухня тоже большая. Мы очень довольны.

В новостройке по улице Школьной в Лепеле ключи получили 35 многодетных семей. Особенностью этого дома станет еще и детский смех. В многоэтажке будет проживать почти 50 ребятишек.

Анастасия Худякова, многодетная мама:

В нашей квартире очень уютно, хорошая квартира, просторные комнаты, светлые, отделка замечательная. Для нас, в нашей ситуации, мы бы, наверное, сами не смогли сделать такую квартиру, такую отделку. И очень рады, что у нас получилось все это сделать благодаря нашему государству.

В нашей стране жилищному вопросу для нуждающихся уделяется особое внимание. Из 2,5 миллиона квадратных метров возводимого жилья половина строится с господдержкой. Только в Витебской области в 2021 году свой жилищный вопрос решили более 800 многодетных семей.

Владимир Терентьев, председатель Витебского областного Совета депутатов:

Если говорить сегодня по поддержке материнства, я возьму только на примере Лепельского района, количество многодетных в этом году выросло семей на 50. Это действительно говорит о том, что поддержка сегодня чувствуется. И многие молодые семьи, которые имеют одного-двух детей, идут на дальнейшее рождение своих малышей, именно чувствуя вот эту поддержку государства. Причем не только по строительству квартир, но и по другим аспектам.