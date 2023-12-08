Минская область присоединилась к международному патриотическому проекту

К международному патриотическому проекту Ассамблеи народов Евразии присоединилась Минская область. Делегация из России посетила Логойский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Здесь подписано соглашение между агрогородком Камено и поселком Щеглово о партнерских отношениях. Документ будет способствовать сохранению исторической памяти о героическом подвиге предков в годы Великой Отечественной войны.

Юрий Паламарчук, глава Щегловского сельского поселения (Россия):

Это патриотический проект, который связывает места силы, населенные пункты, где были проявлены мужество и героизм защитников Отечества. Щегловское сельское поселение это рядом с «дорогой жизни», блокадный Ленинград, это 136-я гвардейская дивизия, которая во время Великой Отечественной войны дислоцировалась именно в Щеглово и участвовала в известной операции «Искра».

Оксана Жолудь, председатель Каменского сельсовета:

В преддверии завершения 2023 года, объявленного Годом мира и созидания, мы заключаем побратимское соглашения с нашими братьями-россиянами. Конкретно это представители Всеволожского района, поселок Щеглово. Общая история нас связывает, это Великая Отечественная война. И в рамках сотрудничества патриотического будем этим мероприятием стартовать, подписанием побратимского соглашения.