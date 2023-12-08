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Минская область присоединилась к международному патриотическому проекту

08 декабря 2023 06:59
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К международному патриотическому проекту Ассамблеи народов Евразии присоединилась Минская область. Делегация из России посетила Логойский район, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Минская область присоединилась к международному патриотическому проекту-1

Здесь подписано соглашение между агрогородком Камено и поселком Щеглово о партнерских отношениях. Документ будет способствовать сохранению исторической памяти о героическом подвиге предков в годы Великой Отечественной войны.

Минская область присоединилась к международному патриотическому проекту-4

Юрий Паламарчук, глава Щегловского сельского поселения (Россия):
Это патриотический проект, который связывает места силы, населенные пункты, где были проявлены мужество и героизм защитников Отечества. Щегловское сельское поселение это рядом с «дорогой жизни», блокадный Ленинград, это 136-я гвардейская дивизия, которая во время Великой Отечественной войны дислоцировалась именно в Щеглово и участвовала в известной операции «Искра».

Минская область присоединилась к международному патриотическому проекту-7

Оксана Жолудь, председатель Каменского сельсовета:
В преддверии завершения 2023 года, объявленного Годом мира и созидания, мы заключаем побратимское соглашения с нашими братьями-россиянами. Конкретно это представители Всеволожского района, поселок Щеглово. Общая история нас связывает, это Великая Отечественная война. И в рамках сотрудничества патриотического будем этим мероприятием стартовать, подписанием побратимского соглашения.

Минская область присоединилась к международному патриотическому проекту-10

После официальной части делегации направились в Хатынь. В мемориальном комплексе почтили память жертв Великой Отечественной войны.

# Беларусь-Россия # общество # Фотофакт

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