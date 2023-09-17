Новости Беларуси. На волне дружбы и гостеприимства. На главной площади Гомеля развернулся колоритный фестиваль национальных культур. Десятки диаспор знакомили гостей с традициями своих стран, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

Русские и казаки, евреи и цыгане, африканцы, арабы, китайцы и индийцы. У каждого подворья встречают зажигательными танцами и песнями, предлагают оставить на память самобытные сувениры – мехенди, рисунок китайской тушью или оберег из соломы. Многие иностранцы приехали в Гомель по студенческому обмену и чувствуют себя в гостеприимной Беларуси комфортно.

Сун Чжотао, студент Гомельского государственного университета имени Ф. Скорины (Китай):

Я учусь в Гомельском университете. Люблю Беларусь, Гомель. Хочу сотрудничать с Беларусью.

Ни один праздник не проходит без вкусных угощений. Экзотические блюда могли попробовать все желающие. Фестиваль национальных культур – место, где в единый круговорот объединяются традиции, религии и искусство разных людей. Национальные диаспоры и иностранные студенты всегда с радостью принимают участие в белорусских праздниках и признаются в любви нашей радушной стране. Для многих из них Беларусь стала вторым домом.