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«Люблю Беларусь!» Фестиваль национальных культур в Гомеле – десятки диаспор знакомили с традициями своих стран

17 сентября 2023 16:35
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Новости Беларуси. На волне дружбы и гостеприимства. На главной площади Гомеля развернулся колоритный фестиваль национальных культур. Десятки диаспор знакомили гостей с традициями своих стран, сообщили в программе новости «24 часа» на СТВ.

«Люблю Беларусь!» Фестиваль национальных культур в Гомеле – десятки диаспор знакомили с традициями своих стран-1

Русские и казаки, евреи и цыгане, африканцы, арабы, китайцы и индийцы. У каждого подворья встречают зажигательными танцами и песнями, предлагают оставить на память самобытные сувениры – мехенди, рисунок китайской тушью или оберег из соломы. Многие иностранцы приехали в Гомель по студенческому обмену и чувствуют себя в гостеприимной Беларуси комфортно.

«Люблю Беларусь!» Фестиваль национальных культур в Гомеле – десятки диаспор знакомили с традициями своих стран-4

Сун Чжотао, студент Гомельского государственного университета имени ФСкорины (Китай):
Я учусь в Гомельском университете. Люблю Беларусь, Гомель. Хочу сотрудничать с Беларусью.

Ни один праздник не проходит без вкусных угощений. Экзотические блюда могли попробовать все желающие. Фестиваль национальных культур – место, где в единый круговорот объединяются традиции, религии и искусство разных людей. Национальные диаспоры и иностранные студенты всегда с радостью принимают участие в белорусских праздниках и признаются в любви нашей радушной стране. Для многих из них Беларусь стала вторым домом.

«Люблю Беларусь!» Фестиваль национальных культур в Гомеле – десятки диаспор знакомили с традициями своих стран-7

Фестиваль национальных культур проходит в Гомеле. Здесь можно дегустировать блюда, петь и танцевать!

# Фестиваль # общество # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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