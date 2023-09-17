«Точек соприкосновения много». Делегации из России и Казахстана в Минске обсудили стратегии молодёжной политики
Новости Беларуси. День народного единства объединяет не только белорусов. Этот важный для всей страны праздник с нами разделяют делегации молодежи из России и Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
17 сентября на встрече представители трех стран делились опытом реализации молодежной политики государств. Гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Астаны обсуждали, как воспитывать патриотизм в подрастающем поколении, сохранять историческую правду и семейные ценности. Делились опытом проведения уникальных проектов и конкурсов, которые проходят в странах СНГ. По итогам встречи участники нашли точки соприкосновения, обменялись идеями и мнениями. Совместная работа наших молодежных организаций позволит добиться лучших результатов по всем направлениям.
Кайрат Камбаров, руководитель ГУ «Управление по вопросам молодежной политики города Астаны» (Казахстан):
Не зная истории, невозможно идти в будущее. В этом плане я вижу, что именно в Минске, в Беларуси делается очень многое: и по молодежи, студентам, школьникам, по всем направлениям. История одна, едины, потому что странам СНГ здесь необходимо коллаборацию делать, вместе работать. Поэтому я вижу очень большие перспективы.
Наталья Воронова, председатель МГО РОО «Белая Русь»:
Точек соприкосновения очень много. И мы бы хотели с ответным визитом приехать в Москву, Санкт-Петербург, Астану. Самое главное, что нас объединяет – это любовь к нашим странам.
Зарубежные делегации пробудут в нашей стране еще несколько дней. 18 сентября их ждет встреча с зампредседателя Мингорисполкома и знакомство с работой промышленного гиганта Беларуси. После ребят соберет итоговый круглый стол, где они обсудят перспективы международного сотрудничества молодежи.