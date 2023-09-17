«Точек соприкосновения много». Делегации из России и Казахстана в Минске обсудили стратегии молодёжной политики

Новости Беларуси. День народного единства объединяет не только белорусов. Этот важный для всей страны праздник с нами разделяют делегации молодежи из России и Казахстана, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

17 сентября на встрече представители трех стран делились опытом реализации молодежной политики государств. Гости из Москвы, Санкт-Петербурга, Ленинградской области и Астаны обсуждали, как воспитывать патриотизм в подрастающем поколении, сохранять историческую правду и семейные ценности. Делились опытом проведения уникальных проектов и конкурсов, которые проходят в странах СНГ. По итогам встречи участники нашли точки соприкосновения, обменялись идеями и мнениями. Совместная работа наших молодежных организаций позволит добиться лучших результатов по всем направлениям.