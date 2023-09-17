«Когда мы вместе, мы сила». В финале Дня народного единства состоится форум «Мы – белорусы» в «‎Минск-Арене»‎

Новости Беларуси. Торжественные мероприятия, посвященные одному из главных государственных праздников, начались в стране задолго до официальной даты торжества. Патриотические акции, пробеги, гуляния и концерты объединили тысячи людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции 2022 года финальным аккордом праздника станет патриотический форум «Мы – белорусы», который примет «‎Минск-Арена»‎.

За свой суверенитет наш народ заплатил высокую цену, ради независимости пришлось пройти трудный путь. Сегодня в мире вновь неспокойно, но именно единство позволяет нашей стране уверенно стоять на ногах: против извращенных ценностей, империалистических замашек и милитаризованной политики Запада. Сегодня США живут по принципу «кто сильный, тот и прав». Но Беларусь, в полной мере ощутившая горечь лишений в годы Великой Отечественной, всегда выступала за мир. Именно мирная повестка, любовь к дорогой сердцу стране и желание сохранить Родину объединяют наш народ.

Стоит отдать должное нашим родителям за то, что мы, дети, понимаем значение этого праздника. Как уже было сказано, мы не должны забывать память наших отцов и дедов. Я считаю, что на самом деле люди должны быть вместе, потому что когда мы вместе, мы сила.

Мы должны чтить этот праздник, потому что наша молодежь, наши будущие поколения должны знать и видеть, что мы уважаем нашу историю, гордимся нашей страной. Мы едины, мы непобедимы – для меня это очень важно. Для меня моя страна – моя гордость.

17 сентября – знаковая дата в нашей истории. События того дня в 1939-м привели к воссоединению разделенного против его воли народа. Однако многим из нас еще предстоит узнать Родину: ее красота неисчерпаема, как и красота сердец наших людей. Сегодня в «Минск-Арене» развернется большое шоу.