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«Когда мы вместе, мы сила». В финале Дня народного единства состоится форум «Мы – белорусы» в «‎Минск-Арене»‎

17 сентября 2023 14:40
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Новости Беларуси. Торжественные мероприятия, посвященные одному из главных государственных праздников, начались в стране задолго до официальной даты торжества. Патриотические акции, пробеги, гуляния и концерты объединили тысячи людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. По традиции 2022 года финальным аккордом праздника станет патриотический форум «Мы – белорусы», который примет «‎Минск-Арена»‎.

«Когда мы вместе, мы сила». В финале Дня народного единства состоится форум «Мы – белорусы» в «‎Минск-Арене»‎-1

За свой суверенитет наш народ заплатил высокую цену, ради независимости пришлось пройти трудный путь. Сегодня в мире вновь неспокойно, но именно единство позволяет нашей стране уверенно стоять на ногах: против извращенных ценностей, империалистических замашек и милитаризованной политики Запада. Сегодня США живут по принципу «кто сильный, тот и прав». Но Беларусь, в полной мере ощутившая горечь лишений в годы Великой Отечественной, всегда выступала за мир. Именно мирная повестка, любовь к дорогой сердцу стране и желание сохранить Родину объединяют наш народ.

«Когда мы вместе, мы сила». В финале Дня народного единства состоится форум «Мы – белорусы» в «‎Минск-Арене»‎-4

Стоит отдать должное нашим родителям за то, что мы, дети, понимаем значение этого праздника. Как уже было сказано, мы не должны забывать память наших отцов и дедов. Я считаю, что на самом деле люди должны быть вместе, потому что когда мы вместе, мы сила.

«Когда мы вместе, мы сила». В финале Дня народного единства состоится форум «Мы – белорусы» в «‎Минск-Арене»‎-7

Мы должны чтить этот праздник, потому что наша молодежь, наши будущие поколения должны знать и видеть, что мы уважаем нашу историю, гордимся нашей страной. Мы едины, мы непобедимы – для меня это очень важно. Для меня моя страна – моя гордость.

17 сентября – знаковая дата в нашей истории. События того дня в 1939-м привели к воссоединению разделенного против его воли народа. Однако многим из нас еще предстоит узнать Родину: ее красота неисчерпаема, как и красота сердец наших людей. Сегодня в «Минск-Арене» развернется большое шоу.

Подробности расскажем в итоговой программе «Неделя».

# День народного единства # общество # Фотофакт

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