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Митрополит Вениамин: роль Церкви в том, чтобы говорить о духовном основании для единства

17 сентября 2023 16:15
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Новости Беларуси. Торжества по случаю 230-летия Минской епархии Белорусской православной церкви проходят 17 сентября в столице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Началось празднование с литургии в Свято-Духовом кафедральном соборе. Специально к юбилею в храм доставили иконы Божией Матери (Барколабовскую и Жировичскую), а также Крест Преподобной Евфросинии Полоцкой. Поклониться особо почитаемым святыням Беларуси можно на протяжении всего дня.

Митрополит Вениамин: роль Церкви в том, чтобы говорить о духовном основании для единства-1

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:
Духовная составляющая нашего народа – Евангелие, на котором основывается жизнь – говорит и призывает нас к тому, что нужно жить в мире и согласии, понимании друг друга. Господь говорит о том (все знают): вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Любовь возможна только тогда, когда есть согласие, понимание, умение пойти навстречу. Думается, что вот эта важная роль Церкви в том, чтобы как раз говорить о духовном основании для единства.

Продолжилось торжество на территории Верхнего города. Для гостей организовали праздничный концерт, православный квест, который стартует каждые полчаса, а любители настольных игр могут поучаствовать в дружеских турнирах. Не забыли и о юных посетителях: малышам предлагают посмотреть батлеечный спектакль. Отведать монастырскую выпечку и мед, приобрести книги и другие подарки близким можно на тематических ярмарках.

Митрополит Вениамин: роль Церкви в том, чтобы говорить о духовном основании для единства-4

«Меня эмоции сегодня переполняют!» Минской епархии Белорусской православной церкви – 230 лет. Подробности.

# Православные в Беларуси # общество # Митрополит Вениамин # Фотофакт

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