Митрополит Вениамин: роль Церкви в том, чтобы говорить о духовном основании для единства

Началось празднование с литургии в Свято-Духовом кафедральном соборе. Специально к юбилею в храм доставили иконы Божией Матери (Барколабовскую и Жировичскую), а также Крест Преподобной Евфросинии Полоцкой. Поклониться особо почитаемым святыням Беларуси можно на протяжении всего дня.

Вениамин, митрополит Минский и Заславский, Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Духовная составляющая нашего народа – Евангелие, на котором основывается жизнь – говорит и призывает нас к тому, что нужно жить в мире и согласии, понимании друг друга. Господь говорит о том (все знают): вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой. Любовь возможна только тогда, когда есть согласие, понимание, умение пойти навстречу. Думается, что вот эта важная роль Церкви в том, чтобы как раз говорить о духовном основании для единства.

Продолжилось торжество на территории Верхнего города. Для гостей организовали праздничный концерт, православный квест, который стартует каждые полчаса, а любители настольных игр могут поучаствовать в дружеских турнирах. Не забыли и о юных посетителях: малышам предлагают посмотреть батлеечный спектакль. Отведать монастырскую выпечку и мед, приобрести книги и другие подарки близким можно на тематических ярмарках.