Любите необычные сочетания продуктов? Рассказываем, как это делать без вреда для организма

Чаще всего мы готовим блюда строго по рецепту и доверяем привычным сочетаниям продуктов. Но что, если добавить немного экзотики? Сегодня мы поделимся с вами необычными сочетаниями, которые внесут разнообразие в повседневное меню. А также разберемся, как грамотно строить свой рацион без вреда для организма.

Антон Руснак, шеф-повар:

Лучше всего, конечно, придерживаться сезонности. Сейчас осень – корнеплоды, тыква. Особенно тыкву сейчас надо ценить, любить, готовить. Тыква идеально сочетается с курицей, с уткой. Мясо птицы, если замариновать немножко цитрусами, какими-то пряными специями вместе с тыквой, – это прям стопроцентное попадание. Также очень хорошо сочетается в десертах.

К необычным гастрономическим сочетаниям также относят дыню и ветчину. Итальянцам такой дует совсем не кажется странным. Дыню с сыровяленой ветчиной или хамоном подают как на торжественных приемах, так и на домашних обедах.

Антон Руснак:

Утиное филе с манго и ризотто какое-нибудь к нему сливочное. Когда мы варим соленую карамель. Кажется, карамель должна быть сладкой, но если мы добавим немножко соли, то она раскрывается по-новому. Купите красную рыбу и замаринуйте ее в соке апельсина с цедрой апельсина, добавьте туда много укропа, петрушки, чуть-чуть кинзы, немножко сахара, соль, перец, оставьте на несколько часов. И вы поймете, что это очень интересно и очень вкусно, потому что рыба в цитрусах раскрывается по-новому.

Корневой сельдерей можно запечь и использовать в качестве основы для любого пирога или чизкейка. Очень важно составлять правильные комбинации продуктов. Не рекомендуют сочетать между собой белки и углеводы.

Екатерина Никитина, нутрициолог:

Крупа с какой-то белковой пищей, будь то мясо или рыба, – нежелательно. Потому что белковой пище нужны свои ферменты для расщепления, а углеводистым продуктам нужны свои. И получается такой диссонанс в желудочно-кишечном тракте, и нашему желудку, кишечнику трудно справиться с перевариванием.

Когда человек переедает, его пищеварительная система испытывает определенный стресс. Организм блокирует активность, чтобы справиться с переработкой всей той еды, которую мы только что употребили. Екатерина Никитина:

Если вы хотите покушать какую-то белковую пищу, мясо или рыбу, скушайте ее с зеленью или с овощами. Дело в том, что овощи и зелень содержат ферменты в своем составе, именно они помогут расщепить белковую пищу, и вы максимально получите пользы от этого продукта. Если вы хотите покушать какую-то кашу, крупу, гарнир или картофель, не стоит от него отказываться. Сочетайте его с зеленью или овощами.

А чай лучше всего употреблять через час после еды, чтобы все питательные вещества успели хорошо усвоиться. Екатерина Никитина:

Десерты и сладости употребляем в первой половине дня. Великолепно будет с той самой чашечкой чая или кофе между приемами пищи. К сожалению, сегодняшние десерты, которые продаются в магазинах, несопоставимы с понятием «здоровье» – там слишком много рафинированных продуктов, искусственных жиров, которые, поступая в организм, не выводятся и приводят к образованию атеросклероза, повышают холестерин, делают дополнительную нагрузку на печень.