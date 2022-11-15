Можно ли выучить иностранный язык по фильмам и подкастам? Рассказываем о самых эффективных способах

В современном мире знание иностранного никогда не бывает лишним, а умение общаться с носителями других языков и представителями других культур расширяет кругозор человека. Как эффективно изучать иностранные языки?

Сергей Сильченко, студент:

Я занимаюсь изучением английского языка с детского сада, после этого я пошел в лингвистическую гимназию, где на протяжении 11 лет я изучал английский углубленно. Чтобы поддерживать английский язык, я стараюсь слушать музыку на английском языке, вникать в текст, чтобы запоминать, как переводятся те или иные слова, а также изучать сленг. Также я смотрю фильмы с субтитрами на английском. Не только для английского языка подходит такой метод обучения, то есть подкасты, музыка и фильмы подходят для любого языка. Это хорошо помогает развивать не только слух и говорение, но и грамматику. Для изучения иностранного языка необходимо уделять этому делу минимум 2-3 дня в неделю. Идеальным вариантом считается каждый день отводить по 20-30 минут. Но скучные посиделки над учебниками не единственный способ обучения.

Дарья Исаева, педагог английского языка:

Очень много различных методов и способов. Конечно же, это курсы, которые можно посещать регулярно, 2-3 раза в неделю. Либо фильмы, которые помогут ученикам изучить какую-то новую лексику, закрепить ее, увидеть, как она используется грамматически и так далее. Еще один способ, который хотелось бы отметить, – это современные технологии, которые помогают учащимся закрепить материал, что-то повторить. Иногда можно услышать мнение, что основа языка – это грамматика. Бытуют и другие взгляды, что важная часть процесса обучения – это практика и общение с носителями. Безусловно, все эти мнения правильные, но не стоит выделять что-то главное. Лучшим выбором будет комплексное обучение.

Дарья Исаева:

Чисто знаний разговорного английского или только грамматики недостаточно, нужно комплексное обучение иностранному языку. Важна ли в английском грамматика? Она нужна, поскольку грамматика помогает структурировать наши знания, обогащать их, использовать те или иные лексические значения. Поэтому комплексный метод обучения очень важен, который включает письмо, говорение, грамматику, аудирование и так далее. Для этого вам понадобится немало времени, и еще больше сил и терпения. Но выучить язык недостаточно – его нужно совершенствовать. К сожалению, как и любая информация, знания могут забываться.