Можно ли выучить иностранный язык по фильмам и подкастам? Рассказываем о самых эффективных способах

В современном мире знание иностранного никогда не бывает лишним, а умение общаться с носителями других языков и представителями других культур расширяет кругозор человека. Как эффективно изучать иностранные языки?
В современном мире знание иностранного никогда не бывает лишним, а умение общаться с носителями других языков и представителями других культур расширяет кругозор человека. Как эффективно изучать иностранные языки?
Сергей Сильченко, студент:
Я занимаюсь изучением английского языка с детского сада, после этого я пошел в лингвистическую гимназию, где на протяжении 11 лет я изучал английский углубленно. Чтобы поддерживать английский язык, я стараюсь слушать музыку на английском языке, вникать в текст, чтобы запоминать, как переводятся те или иные слова, а также изучать сленг. Также я смотрю фильмы с субтитрами на английском. Не только для английского языка подходит такой метод обучения, то есть подкасты, музыка и фильмы подходят для любого языка. Это хорошо помогает развивать не только слух и говорение, но и грамматику.
Для изучения иностранного языка необходимо уделять этому делу минимум 2-3 дня в неделю. Идеальным вариантом считается каждый день отводить по 20-30 минут. Но скучные посиделки над учебниками не единственный способ обучения.
Дарья Исаева, педагог английского языка:
Очень много различных методов и способов. Конечно же, это курсы, которые можно посещать регулярно, 2-3 раза в неделю. Либо фильмы, которые помогут ученикам изучить какую-то новую лексику, закрепить ее, увидеть, как она используется грамматически и так далее. Еще один способ, который хотелось бы отметить, – это современные технологии, которые помогают учащимся закрепить материал, что-то повторить.
Иногда можно услышать мнение, что основа языка – это грамматика. Бытуют и другие взгляды, что важная часть процесса обучения – это практика и общение с носителями. Безусловно, все эти мнения правильные, но не стоит выделять что-то главное. Лучшим выбором будет комплексное обучение.
Дарья Исаева:
Чисто знаний разговорного английского или только грамматики недостаточно, нужно комплексное обучение иностранному языку. Важна ли в английском грамматика? Она нужна, поскольку грамматика помогает структурировать наши знания, обогащать их, использовать те или иные лексические значения. Поэтому комплексный метод обучения очень важен, который включает письмо, говорение, грамматику, аудирование и так далее.
Для этого вам понадобится немало времени, и еще больше сил и терпения. Но выучить язык недостаточно – его нужно совершенствовать. К сожалению, как и любая информация, знания могут забываться.
Дарья Исаева:
Для того чтобы поддерживать знания иностранных языков, английского в том числе, очень важно постоянно держать себя в тонусе, постоянно принимать участие в различных видах деятельности – посещение курсов, игровые клубы, которые сейчас тоже проводятся на английском языке, общение с носителями языка и так далее. Все эти компоненты помогут ученикам, которые изучают иностранные языки, закреплять свои знания, всегда держать себя в тонусе.
Постоянная практика, изучение лексики и грамматики – это не единственные составляющие эффективного освоения иностранного языка. Общение с носителями, просмотр фильмов и сериалов и ответственный подход к обучению сделают этот процесс не только эффективным, но и комфортным.