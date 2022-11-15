Имиджевая детская площадка в стиле МЧС появилась в Марьиной Горке на улице Спасателей

Новости Беларуси. В Марьиной Горке появилась новая детская имиджевая площадка в стиле МЧС. Игровая зона разместилась на улице с символическим названием Спасателей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Здесь недавно ввели новый жилой дом. Теперь для школьников появилась возможность изучать правила безопасности прямо во дворе. Отметим, это уже шестая площадка с тематикой МЧС в Пуховичском районе. Также есть пять имиджевых остановочных пунктов.

Алексей Нестерович, начальник Пуховичского РОЧС:

Данные площадки, а также остановочные пункты помогают детям с самого раннего возраста освоить и знать номера телефонов вызова экстренных служб. Это номера 101, 112. А также напомнить родителям о том, что нельзя оставлять детей без присмотра. За детьми нужен глаз да глаз.