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Имиджевая детская площадка в стиле МЧС появилась в Марьиной Горке на улице Спасателей

15 ноября 2022 14:18
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Новости Беларуси. В Марьиной Горке появилась новая детская имиджевая площадка в стиле МЧС. Игровая зона разместилась на улице с символическим названием Спасателей, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Имиджевая детская площадка в стиле МЧС появилась в Марьиной Горке на улице Спасателей-1

Здесь недавно ввели новый жилой дом. Теперь для школьников появилась возможность изучать правила безопасности прямо во дворе. Отметим, это уже шестая площадка с тематикой МЧС в Пуховичском районе. Также есть пять имиджевых остановочных пунктов.

Имиджевая детская площадка в стиле МЧС появилась в Марьиной Горке на улице Спасателей-4

Алексей Нестерович, начальник Пуховичского РОЧС:
Данные площадки, а также остановочные пункты помогают детям с самого раннего возраста освоить и знать номера телефонов вызова экстренных служб. Это номера 101, 112. А также напомнить родителям о том, что нельзя оставлять детей без присмотра. За детьми нужен глаз да глаз.

Имиджевая детская площадка в стиле МЧС появилась в Марьиной Горке на улице Спасателей-7

С начала 2022 года в Пуховичском районе произошло 84 пожара, в которых погибли восемь человек.

# Социальная инфраструктура # общество # Алексей Нестерович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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