Смаженка – любимое блюдо всех школьников. Рассказываем простой рецепт

Лена Климук, кулинар:

Помните, на школьных переменках мы покупали смаженку? Ее и приготовим.

Ингредиенты:

Тесто дрожжевое – 750 гр.

Шампиньоны – 4 шт.

Сыр моцарелла – 150 гр.

Подсолнечное масло.

Базилик по вкусу.

Соль по вкусу.

Разделим тесто на равные части и скатаем из них основы. Готовые основы перекладываем на противень, чтобы они немножко «походили».

Приступаем к начинке. Натираем все на терке. Начнем с сосисок. Сыр моцареллу также натираем. Когда все запечется, он будет прекрасно тянуться. И на терке натираем грибы. Пока заканчиваем с начинкой, включим духовку на 200 градусов.

Начинку перемешиваем и выкладываем на тесто. А края теста смажем растительным маслом. Смаженки отправляем в духовку.