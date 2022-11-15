Смаженка – любимое блюдо всех школьников. Рассказываем простой рецепт

Лена Климук, кулинар:
Помните, на школьных переменках мы покупали смаженку? Ее и приготовим.
Лена Климук, кулинар:
Помните, на школьных переменках мы покупали смаженку? Ее и приготовим.
Ингредиенты:
Тесто дрожжевое – 750 гр.
Шампиньоны – 4 шт.
Сыр моцарелла – 150 гр.
Подсолнечное масло.
Базилик по вкусу.
Соль по вкусу.
Разделим тесто на равные части и скатаем из них основы. Готовые основы перекладываем на противень, чтобы они немножко «походили».
Приступаем к начинке. Натираем все на терке. Начнем с сосисок. Сыр моцареллу также натираем. Когда все запечется, он будет прекрасно тянуться. И на терке натираем грибы. Пока заканчиваем с начинкой, включим духовку на 200 градусов.
Начинку перемешиваем и выкладываем на тесто. А края теста смажем растительным маслом. Смаженки отправляем в духовку.
Смаженки запеклись. Сервируем на тарелку и украсим свежей зеленью. Завтрак готов.
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