Прямой эфир

Смаженка – любимое блюдо всех школьников. Рассказываем простой рецепт

15 ноября 2022 14:28
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Лена Климук, кулинар:
Помните, на школьных переменках мы покупали смаженку? Ее и приготовим.

Смаженка – любимое блюдо всех школьников. Рассказываем простой рецепт-1

Ингредиенты:
Тесто дрожжевое – 750 гр.
Шампиньоны – 4 шт.
Сыр моцарелла – 150 гр.
Подсолнечное масло.
Базилик по вкусу.
Соль по вкусу.

Смаженка – любимое блюдо всех школьников. Рассказываем простой рецепт-4

Разделим тесто на равные части и скатаем из них основы. Готовые основы перекладываем на противень, чтобы они немножко «походили».

Смаженка – любимое блюдо всех школьников. Рассказываем простой рецепт-7

Приступаем к начинке. Натираем все на терке. Начнем с сосисок. Сыр моцареллу также натираем. Когда все запечется, он будет прекрасно тянуться. И на терке натираем грибы. Пока заканчиваем с начинкой, включим духовку на 200 градусов.

Смаженка – любимое блюдо всех школьников. Рассказываем простой рецепт-10

Начинку перемешиваем и выкладываем на тесто. А края теста смажем растительным маслом. Смаженки отправляем в духовку.

Смаженка – любимое блюдо всех школьников. Рассказываем простой рецепт-13

Смаженки запеклись. Сервируем на тарелку и украсим свежей зеленью. Завтрак готов.

*На правах рекламы.

# Реклама # общество # Лена Климук # Фотофакт

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