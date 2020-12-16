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Только Беларусь в Европейском регионе выполнила план ВОЗ по вакцинации пожилых людей от гриппа

16 декабря 2020 08:24
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Новости Беларуси. Всемирная организация здравоохранения подчеркивает усилия Беларуси в области иммунизации населения. Согласно отчетам организации, в Европейском регионе только наша страна выполнила все рекомендации по вакцинации пожилых людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Только Беларусь в Европейском регионе выполнила план ВОЗ по вакцинации пожилых людей от гриппа-1

И лишь четыре страны справились с планом на 60 % – это Россия, Великобритания, Ирландия и Португалия. Ежегодно в Европе регистрируют до 60 тысяч случаев смерти от респираторных заболеваний, связанных с гриппом. Вакцинация помогает существенно снизить этот показатель. Согласно стандартам ВОЗ, иммунизацию против гриппа должны пройти 75 % пожилых людей. Однако, по данным организации, в 2018-2019 годах в половине стран Европейского региона требование не выполнено.   

Только Беларусь в Европейском регионе выполнила план ВОЗ по вакцинации пожилых людей от гриппа-4

В вопросе вакцинации эксперты ВОЗ призывают уделять особое внимание и медикам, которые в силу профессии также в зоне особого риска. Лишь в четырех странах региона показатель вакцинации медперсонала был высоким: в Беларуси, Армении, Казахстане, Молдове и России.  

# Коронавирус # общество # Фотофакт

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