Только Беларусь в Европейском регионе выполнила план ВОЗ по вакцинации пожилых людей от гриппа

Новости Беларуси. Всемирная организация здравоохранения подчеркивает усилия Беларуси в области иммунизации населения. Согласно отчетам организации, в Европейском регионе только наша страна выполнила все рекомендации по вакцинации пожилых людей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

И лишь четыре страны справились с планом на 60 % – это Россия, Великобритания, Ирландия и Португалия. Ежегодно в Европе регистрируют до 60 тысяч случаев смерти от респираторных заболеваний, связанных с гриппом. Вакцинация помогает существенно снизить этот показатель. Согласно стандартам ВОЗ, иммунизацию против гриппа должны пройти 75 % пожилых людей. Однако, по данным организации, в 2018-2019 годах в половине стран Европейского региона требование не выполнено.