Как избежать аварий в зимний период? Советы для водителей и пешеходов

На этой неделе в столице ожидается гололедица. Госавтоинспекция призывает водителей быть максимально аккуратными на дороге. На скользком покрытии автомобиль становится неуправляемым. Во время движения водители и пассажиры должны быть пристегнуты ремнями безопасности. В условиях ограниченной видимости передвигаться следует с включенным ближним светом фар.

Виктория Царук, старший инспектор по агитации и пропаганде отдела ГАИ Октябрьского района г. Минска:

Согласно пункту 207 правил дорожного движения, с 1 декабря по 1 марта автомобили с технически допустимой массой до 3,5 тонн включительно, а также автобусы с технически допустимой массой до 5 тонн должны быть оборудованы зимними шинами.

К основным причинам ДТП с пешеходами можно отнести: неожиданный выход на проезжую часть, переход дороги в неустановленном месте или на запрещающий сигнал светофора, нахождение пешехода в состоянии алкогольного опьянения, нарушение водителями правил проезда пешеходных переходов.

Виктория Царук:

В соответствии с частью десятой статьи 18.14 Кодекса об административных правонарушениях Республики Беларусь за непредоставление лицом, управляющим транспортным средством, преимущества в движении пешеходам, повлекшее создание аварийной обстановки, предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере от 5 до 12 базовых величин с лишением права управления транспортным средством сроком до двух лет или без лишения.

Чтобы уменьшить количество ДТП, с 7 по 17 декабря в столице проводится комплекс мероприятий по профилактике аварийности с участием пешеходов. Виктория Царук:

В ходе проведения данных мероприятий особое внимание уделяется выявлению и пресечению грубых нарушений ПДД, влияющих на состояние дорожно-транспортной аварийности как со стороны пешеходов, так и со стороны водителей.

По статистике в более чем половине случаев наезды на пешеходов происходят в темное время суток, поэтому не стоит забывать о светоотражателях. Фликер следует прикрепить так, чтобы он был виден со всех сторон. Перед выходом на проезжую часть необходимо убедиться, что все автомобили успели остановиться, а также не пользоваться мобильным телефоном и наушниками.

Виктория Царук:

Водителям необходимо помнить, что при подъезде к нерегулируемому пешеходному переходу водитель должен двигаться со скоростью, которая позволит при необходимости уступить дорогу пешеходам.