Любимая артистка всех белорусов! Интервью с Натальей Варлей
Во Дворце Республики работает и наша выездная студия. Кинофестиваль «Лiстапад» – это всегда концентрация звезд кино и музыки. И все они в белорусской столице. С некоторыми именитыми гостями кинофестиваля успела пообщаться и наша коллега Екатерина Забенько в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ассоциации артистки с Минском и фестивалем «Лiстапад»
Наталья Варлей, заслуженная артистка России:
Ну, я думаю, что я в третий или в четвертый раз приезжаю сюда, на этот фестиваль. Я бывала здесь в самом начале, у истоков, когда Ростислав Иванович еще возглавлял этот фестиваль, когда это был очень теплый, домашний, сердечный фестиваль. И, конечно, мне очень хотелось бы, чтобы он не потерял вот этой своей душевности, чтобы он мог решать творческие проблемы, потому что, с моей точки зрения, сейчас самая главная проблема – это не производство в киноиндустрии, а та творческая линия, которая, наверное, может помочь сегодня и отстоять наши ценности, и выстроить духовный мир, и обратиться к молодежи, которая мало смотрит сейчас телевизор, мало читает. Чтобы кинематограф объединял людей, которые хотят вести за собой. Вот так я хочу.
Чем белорусский кинематограф отличается от киноиндустрии других стран?
Наталья Варлей:
С моей точки зрения, вот фильмы белорусские, которые я смотрю, много патриотизма есть обязательно, но и потом это все-таки такое душевное, семейное кино. Мне кажется, что когда в фильмах было меньше компьютерной графики, когда не снимались вот эти блокбастеры, которые, ну да, они собирают публику, вот как совместить сегодня вот это желание отстоять наши ценности и в то же время, чтобы на эти фильмы шли.
Хочется надеяться, что качество будет расти. И мне кажется, вот фестиваль – это не просто там встреча друзей. Все-таки самое главное, с моей точки зрения, это объединить усилия в выстраивании кинематографа, чтобы он был не просто вот нашим, а чтобы он был интересен всему миру.
В чем особенность творческой встречи с артисткой?
Наталья Варлей:
У меня это не беседа, это небольшой отчет. Моя творческая встреча называется «Автопортрет». Первый фильм, в котором я снялась, снимался в 1962 году, так что давайте не будем со страшной силой считать, сколько лет прошло, но все равно это такой компактный рассказ о том, что я за это время сделала, что я поняла, в каких направлениях я работаю, потому что меня всегда представляют студентка, спортсменка, комсомолка. Это смешно, потому что картине уже 57 лет, но поскольку я, во-первых, у меня три образования – цирковое, театральное, институты литературные. У меня 4 сборника стихов. Я пишу прозу, мне есть что почитать. У меня огромное количество песен на мои стихи, которые я обязательно пою. Ну и показываю, конечно, фрагменты из старых фильмов. Рассказываю о том, что снималось в последнее время.
Подробности в интервью.