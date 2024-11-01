«Мы стараемся по всем отраслям народного хозяйства». Большой разговор с заслуженным деятелем науки Беларуси

Строим свою страну сами, своими руками, своим энтузиазмом, своим трудом. СТВ запускает цикл программ «Созидаем вместе». Предлагаем оглянуться и оценить наши достижения, успехи и победы. Почетные граждане, известные личности малых и больших городов нашей страны через призму собственного опыта проведут телеэкскурс из прошлого в сегодня.

Александр Кильчевский, заслуженный деятель науки Республики Беларусь:

Мой родной город – Горки. Мои родители преподавали в сельскохозяйственной академии, отец был деканом землеустроительного факультета, мать преподавала на кафедре плодоовощеводства. Вся эта атмосфера: молодежь, студенчество, преподаватели – я это все впитывал. Пример родителей для меня много значил, отсюда и выбор моей профессии, научного будущего.

Близость к земле, элементарные приемы выращивания растений мне нравились, поэтому я и пошел в сельхозакадемию. Пять лет я обучался в академии, к четвертому курсу я понял, что надо что-то выбирать дальше. И мне очень понравилась в биологии генетика. Через год я поступил в аспирантуру Института генетики. Я фактически вернулся в Горки, там ставил свои опыты, одновременно преподавал на кафедре ассистентом, моя педагогическая работа – 26 лет работы в сельскохозяйственной академии. Работая в академии, я подготовил докторскую диссертацию, защитил ее во Всесоюзном институте растениеводства в Санкт-Петербурге.

«Я получил приглашение на работу в Академии наук»