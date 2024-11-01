«Мы стараемся по всем отраслям народного хозяйства». Большой разговор с заслуженным деятелем науки Беларуси
Строим свою страну сами, своими руками, своим энтузиазмом, своим трудом. СТВ запускает цикл программ «Созидаем вместе». Предлагаем оглянуться и оценить наши достижения, успехи и победы. Почетные граждане, известные личности малых и больших городов нашей страны через призму собственного опыта проведут телеэкскурс из прошлого в сегодня.
Герой выпуска – заслуженный деятель науки Республики Беларусь Александр Кильчевский.
О детстве и выборе профессии
Александр Кильчевский, заслуженный деятель науки Республики Беларусь:
Мой родной город – Горки. Мои родители преподавали в сельскохозяйственной академии, отец был деканом землеустроительного факультета, мать преподавала на кафедре плодоовощеводства. Вся эта атмосфера: молодежь, студенчество, преподаватели – я это все впитывал. Пример родителей для меня много значил, отсюда и выбор моей профессии, научного будущего.
Близость к земле, элементарные приемы выращивания растений мне нравились, поэтому я и пошел в сельхозакадемию. Пять лет я обучался в академии, к четвертому курсу я понял, что надо что-то выбирать дальше. И мне очень понравилась в биологии генетика. Через год я поступил в аспирантуру Института генетики. Я фактически вернулся в Горки, там ставил свои опыты, одновременно преподавал на кафедре ассистентом, моя педагогическая работа – 26 лет работы в сельскохозяйственной академии. Работая в академии, я подготовил докторскую диссертацию, защитил ее во Всесоюзном институте растениеводства в Санкт-Петербурге.
«Я получил приглашение на работу в Академии наук»
Позже я получил приглашение на работу в Академии наук. Директором Института генетики и цитологии, 10 лет я там работал, мы развивали молекулярные методы селекции, генетические основы селекции. Написали четыре тома «Генетических основ селекции растений», мы стремились помочь селекционерам нашим в том, чтобы они более успешно работали. Мы вместе с коллегами создали более 50 сортов. Переход на молекулярный уровень исследований помог во многих направлениях – здравоохранение, предрасположенность к наследственным заболеваниям, генетика спорта, питания.
Мы создали несколько инновационных структур, создали Республиканский банк ДНК, где уже более 16 000 образцов ДНК хранится всех видов организмов. Это позволяет в замороженном виде хранить наследственные материалы, к нему многократно возвращаться. Мы создали Республиканский центр геномных биотехнологий, где наши фундаментальные разработки можем внедрять.
В чем сила и уникальность белорусской науки?
Я считаю, что белорусская наука занимает достойное место именно благодаря организации этой науки. Благодаря поддержке Президента сохранился высокий статус Академии наук, это очень важно. Мы стараемся по всем отраслям народного хозяйства оказывать научную поддержку. В этом наша сила и уникальность.
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