«У женщины очень много функций». В Минске на круглом столе обсудили вопросы гендерного дисбаланса

Новости Беларуси. Почти 49 % исследователей в белорусской науке – женщины, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Их доля среди кандидатов наук – 44,5 %, а среди докторов наук – 20.

Среди молодых ученых каждая вторая женщина в возрасте до 35 лет является кандидатом наук. Такие цифры озвучили во время круглого стола в Национальной академии наук Беларуси, приуроченного к Международному дню женщин и девочек в науке.

В мероприятии приняли участие представители Белорусского союза женщин, многие занимают руководящие посты. На встрече поднимались вопросы гендерного дисбаланса, научно-образовательной политики, а также признания достижений женщин в науке.

Юлия Кочурко, председатель первичной организации Белорусского союза женщин НАН Беларуси: У нас имеются и доктора наук, и академики женщины, которые добились больших успехов и результатов в биотехнологиях, а также в гуманитарной сфере и в направлении сельского хозяйства.

Тамара Леончик, председатель первичной организации Белорусского союза женщин Совета Республики: 70 % женщин наших занято в сфере услуг. Поэтому мы сегодня хотим проанализировать, каким образом можно больше мотивировать наших женщин выбирать профессии, связанные с так называемым направлением STEM. Это наука, технологии, инженерия и математика. Потому что, конечно же, будущее за высокотехнологичными и наукоемкими направлениями.

Ольга Чемоданова, председатель Минской городской организации Белорусского союза женщин:

Мы впервые пригласили на площадку в Академию наук девушек с разных предприятий. Безусловно, и женщин-ученых. Наша жизнь складывается из того, что женщина – это и мама, и руководитель, и трудящийся, и общественник в том числе. У женщины очень много функций, которые она должна выполнить.

Говорили и о профориентации. Согласно статистике, почти треть прекрасного пола выбирают научную специальность.