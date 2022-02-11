Дзермант: «Отношения России и Китая не похожи ни на один из союзов времён холодной войны, они не имеют границ и запретных тем»

Новости Беларуси. Как будут строиться взаимоотношения между Россией и Китаем? И появится ли полноценный Восточный блок от Бреста до Шанхая? Авторская рубрика Алексея Дзерманта «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Алексей Дзермант, политолог:

Большой спортивный праздник – зимнюю Олимпиаду в Пекине – широко обсуждают не только спортивные комментаторы, но и политические аналитики. Поток политических новостей, связанный с событием, в какой-то момент даже превзошел собственно спортивную повестку. Это неудивительно, ведь накануне Олимпиады США попытались организовать ее бойкот для того, чтобы испортить Китаю праздник и не позволить ему в очередной раз показать всему миру свои успехи.

В то же самое время Россия и ее высшее политическое руководство, наоборот, прибыло в Пекин в составе представительной делегации. И не только для того, чтобы принять участие в торжественной церемонии открытия зимних Олимпийских игр. Полноценный Восточный блок сейчас начинает формироваться на пространстве от Бреста до Шанхая (здесь подробнее).