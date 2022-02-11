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Дзермант: «Отношения России и Китая не похожи ни на один из союзов времён холодной войны, они не имеют границ и запретных тем»

11 февраля 2022 19:53
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Новости Беларуси. Как будут строиться взаимоотношения между Россией и Китаем? И появится ли полноценный Восточный блок от Бреста до Шанхая? Авторская рубрика Алексея Дзерманта «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Дзермант: «Отношения России и Китая не похожи ни на один из союзов времён холодной войны, они не имеют границ и запретных тем»-1

Алексей Дзермант, политолог:  
Большой спортивный праздник – зимнюю Олимпиаду в Пекине – широко обсуждают не только спортивные комментаторы, но и политические аналитики. Поток политических новостей, связанный с событием, в какой-то момент даже превзошел собственно спортивную повестку. Это неудивительно, ведь накануне Олимпиады США попытались организовать ее бойкот для того, чтобы испортить Китаю праздник и не позволить ему в очередной раз показать всему миру свои успехи.  

Дзермант: «Отношения России и Китая не похожи ни на один из союзов времён холодной войны, они не имеют границ и запретных тем»-4

В то же самое время Россия и ее высшее политическое руководство, наоборот, прибыло в Пекин в составе представительной делегации. И не только для того, чтобы принять участие в торжественной церемонии открытия зимних Олимпийских игр.  

Полноценный Восточный блок сейчас начинает формироваться на пространстве от Бреста до Шанхая (здесь подробнее).  

Дзермант: «Отношения России и Китая не похожи ни на один из союзов времён холодной войны, они не имеют границ и запретных тем»-7

Россия и Китай заключили многомиллиардные контракты на поставку энергоресурсов, а Владимир Путин и Си Цзиньпин выступили с очень важным заявлением, касающимся международной повестки. Это заявление будут еще много анализировать, ведь в нем действительно прозвучали очень серьезные вещи.  

Подробнее смотрите в видеоматериале.  

# Авторская журналистика на СТВ # общество # Алексей Дзермант # Владимир Путин # Си Цзиньпин # Александр Лукашенко # Фотофакт

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