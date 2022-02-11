Дзермант: «Отношения России и Китая не похожи ни на один из союзов времён холодной войны, они не имеют границ и запретных тем»

Новости Беларуси. Как будут строиться взаимоотношения между Россией и Китаем? И появится ли полноценный Восточный блок от Бреста до Шанхая? Авторская рубрика Алексея Дзерманта «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Как будут строиться взаимоотношения между Россией и Китаем? И появится ли полноценный Восточный блок от Бреста до Шанхая? Авторская рубрика Алексея Дзерманта «Смыслы» в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Алексей Дзермант, политолог:
Большой спортивный праздник – зимнюю Олимпиаду в Пекине – широко обсуждают не только спортивные комментаторы, но и политические аналитики. Поток политических новостей, связанный с событием, в какой-то момент даже превзошел собственно спортивную повестку. Это неудивительно, ведь накануне Олимпиады США попытались организовать ее бойкот для того, чтобы испортить Китаю праздник и не позволить ему в очередной раз показать всему миру свои успехи.
В то же самое время Россия и ее высшее политическое руководство, наоборот, прибыло в Пекин в составе представительной делегации. И не только для того, чтобы принять участие в торжественной церемонии открытия зимних Олимпийских игр.
Полноценный Восточный блок сейчас начинает формироваться на пространстве от Бреста до Шанхая (здесь подробнее).
Россия и Китай заключили многомиллиардные контракты на поставку энергоресурсов, а Владимир Путин и Си Цзиньпин выступили с очень важным заявлением, касающимся международной повестки. Это заявление будут еще много анализировать, ведь в нем действительно прозвучали очень серьезные вещи.
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