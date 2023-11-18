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«Лёгкого хлеба не бывает». В Витебске чествовали лучших аграриев области

18 ноября 2023 14:42
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Новости Беларуси. Областной праздник «Дожинки» принимает 18 ноября и Витебск. Приветственный адрес аграриям севера Беларуси направил Президент. Александр Лукашенко отметил, что хлеборобы Витебщины внесли достойный вклад в общереспубликанский каравай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Лёгкого хлеба не бывает». В Витебске чествовали лучших аграриев области-1

Этот год для аграриев региона был непростым, но несмотря ни на что, удалось собрать 810 тысяч тонн зерна. С учетом зерновых, крестоцветных, крупяных культур и кукурузы. В лидерах – Оршанский, Витебский, Толочинский, Поставский и Дубровенский районы.

«Лёгкого хлеба не бывает». В Витебске чествовали лучших аграриев области-4

Александр Зябко, механизатор сельхозпредприятия «Боброво-Агро» Лепельского района:
Это у меня уже 20-я или 21-я уборочная, когда я самостоятельно работаю на комбайне. Урожай в этом году похуже был, чем прошлый, но мы старались, добились успеха. Хоть и праздник, все равно отдыхать некогда нам.

«Лёгкого хлеба не бывает». В Витебске чествовали лучших аграриев области-7

Андрей Шендрик, механизатор сельхозпредприятия «Якубово-Агро» Дубровенского района:
Поля у нас хорошие на Дубровенщине, красивые, и большое счастье их убирать. Огромное счастье, когда есть хлеб.

«Лёгкого хлеба не бывает». В Витебске чествовали лучших аграриев области-10

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Легкого хлеба не бывает. В этом довольно-таки непростом году Витебской областью получен достойный результат. И она внесла свой вклад в республиканскую копилку, конечно же, за этим стоят люди. Искреннее, огромное спасибо за их труд.

«Лёгкого хлеба не бывает». В Витебске чествовали лучших аграриев области-13

Впервые на областных «Дожинках» чествовали тех, кто помогал аграриям убирать хлеб, это работники городских организаций, которые во время страды управляли комбайнами и большегрузными машинами. Кроме того, на фестивале-ярмарке была организована выставка продукции перерабатывающих предприятий региона.

# Дожинки # общество # Владимир Андрейченко # Фотофакт

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