«Лёгкого хлеба не бывает». В Витебске чествовали лучших аграриев области
Новости Беларуси. Областной праздник «Дожинки» принимает 18 ноября и Витебск. Приветственный адрес аграриям севера Беларуси направил Президент. Александр Лукашенко отметил, что хлеборобы Витебщины внесли достойный вклад в общереспубликанский каравай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Этот год для аграриев региона был непростым, но несмотря ни на что, удалось собрать 810 тысяч тонн зерна. С учетом зерновых, крестоцветных, крупяных культур и кукурузы. В лидерах – Оршанский, Витебский, Толочинский, Поставский и Дубровенский районы.
Александр Зябко, механизатор сельхозпредприятия «Боброво-Агро» Лепельского района:
Это у меня уже 20-я или 21-я уборочная, когда я самостоятельно работаю на комбайне. Урожай в этом году похуже был, чем прошлый, но мы старались, добились успеха. Хоть и праздник, все равно отдыхать некогда нам.
Андрей Шендрик, механизатор сельхозпредприятия «Якубово-Агро» Дубровенского района:
Поля у нас хорошие на Дубровенщине, красивые, и большое счастье их убирать. Огромное счастье, когда есть хлеб.
Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Легкого хлеба не бывает. В этом довольно-таки непростом году Витебской областью получен достойный результат. И она внесла свой вклад в республиканскую копилку, конечно же, за этим стоят люди. Искреннее, огромное спасибо за их труд.
Впервые на областных «Дожинках» чествовали тех, кто помогал аграриям убирать хлеб, это работники городских организаций, которые во время страды управляли комбайнами и большегрузными машинами. Кроме того, на фестивале-ярмарке была организована выставка продукции перерабатывающих предприятий региона.