«Лёгкого хлеба не бывает». В Витебске чествовали лучших аграриев области

Новости Беларуси. Областной праздник «Дожинки» принимает 18 ноября и Витебск. Приветственный адрес аграриям севера Беларуси направил Президент. Александр Лукашенко отметил, что хлеборобы Витебщины внесли достойный вклад в общереспубликанский каравай, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот год для аграриев региона был непростым, но несмотря ни на что, удалось собрать 810 тысяч тонн зерна. С учетом зерновых, крестоцветных, крупяных культур и кукурузы. В лидерах – Оршанский, Витебский, Толочинский, Поставский и Дубровенский районы.

Александр Зябко, механизатор сельхозпредприятия «Боброво-Агро» Лепельского района:

Это у меня уже 20-я или 21-я уборочная, когда я самостоятельно работаю на комбайне. Урожай в этом году похуже был, чем прошлый, но мы старались, добились успеха. Хоть и праздник, все равно отдыхать некогда нам.

Андрей Шендрик, механизатор сельхозпредприятия «Якубово-Агро» Дубровенского района:

Поля у нас хорошие на Дубровенщине, красивые, и большое счастье их убирать. Огромное счастье, когда есть хлеб.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Легкого хлеба не бывает. В этом довольно-таки непростом году Витебской областью получен достойный результат. И она внесла свой вклад в республиканскую копилку, конечно же, за этим стоят люди. Искреннее, огромное спасибо за их труд.