Столичной школе присвоено имя первого командира минского ОМОН

Новости Беларуси. Имя первого командира минского ОМОН Владимира Артемова присвоили 72-й столичной школе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Он дважды был в Афганистане. Направился туда майором милиции, а вернулся полковником. В Минске, стоя у истоков формирования спецподразделения, именно под руководством Владимира Артемова сформировались лучшие традиции коллектива, который вот уже скоро 35 лет успешно решает поставленные перед ним задачи.

Татьяна Артемова:

Событие очень знаменательное, возникает такое чувство гордости. То, что будет патриотическое воспитание молодежи, я только за это ратую.

Это повлияет на патриотическое воспитание. Думаю, что многие захотят вступить в военно-патриотический клуб «Орлята», пойти, возможно, по стопам.