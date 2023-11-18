Столичной школе присвоено имя первого командира минского ОМОН

Новости Беларуси. Имя первого командира минского ОМОН Владимира Артемова присвоили 72-й столичной школе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Имя первого командира минского ОМОН Владимира Артемова присвоили 72-й столичной школе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Он дважды был в Афганистане. Направился туда майором милиции, а вернулся полковником. В Минске, стоя у истоков формирования спецподразделения, именно под руководством Владимира Артемова сформировались лучшие традиции коллектива, который вот уже скоро 35 лет успешно решает поставленные перед ним задачи.
Татьяна Артемова:
Событие очень знаменательное, возникает такое чувство гордости. То, что будет патриотическое воспитание молодежи, я только за это ратую.
Это повлияет на патриотическое воспитание. Думаю, что многие захотят вступить в военно-патриотический клуб «Орлята», пойти, возможно, по стопам.
В церемонии участвовали учащиеся и педагоги школы, воспитанники лицея МВД, военно-патриотических клубов. Им особенно понравились показательные выступления бойцов ОМОН.