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Столичной школе присвоено имя первого командира минского ОМОН

18 ноября 2023 14:26
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Новости Беларуси. Имя первого командира минского ОМОН Владимира Артемова присвоили 72-й столичной школе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столичной школе присвоено имя первого командира минского ОМОН-1

Он дважды был в Афганистане. Направился туда майором милиции, а вернулся полковником. В Минске, стоя у истоков формирования спецподразделения, именно под руководством Владимира Артемова сформировались лучшие традиции коллектива, который вот уже скоро 35 лет успешно решает поставленные перед ним задачи.

Столичной школе присвоено имя первого командира минского ОМОН-4

Татьяна Артемова:
Событие очень знаменательное, возникает такое чувство гордости. То, что будет патриотическое воспитание молодежи, я только за это ратую.

Столичной школе присвоено имя первого командира минского ОМОН-7

Это повлияет на патриотическое воспитание. Думаю, что многие захотят вступить в военно-патриотический клуб «Орлята», пойти, возможно, по стопам.

Столичной школе присвоено имя первого командира минского ОМОН-10

В церемонии участвовали учащиеся и педагоги школы, воспитанники лицея МВД, военно-патриотических клубов. Им особенно понравились показательные выступления бойцов ОМОН.

# Милиция Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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