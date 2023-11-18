Храмовый праздник белорусских пограничников прошёл под Минском
Новости Беларуси. В Тарасово, под Минском, прошел храмовый праздник пограничного ведомства Беларуси. В церкви Рождества Пресвятой Богородицы состоялась литургия в честь небесного покровителя погранвойск Архистратига Михаила – одного из самых почитаемых православных святых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В храме собрались руководство и офицеры Госпогранкомитета, представители воинских частей, курсанты. По традиции в честь праздника наградили тех, кто внес особый вклад в укрепление взаимодействия между органами пограничной службы и православной церковью.
Еще 20 лет назад между ними заключено соглашение о сотрудничестве. Делается немало для патриотического, духовно-нравственного воспитания воинских коллективов, развития милосердия и гражданской ответственности.
Андрей Волков, начальник Сморгонской пограничной группы:
Духовное просвещение наших военнослужащих помогает выполнять задачи по охране государственной границы Республики Беларусь.
После литургии, которую возглавил митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин, ее участники почтили память воинов-пограничников, которые погибли при защите рубежей Родины в годы Великой Отечественной войны.