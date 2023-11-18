Храмовый праздник белорусских пограничников прошёл под Минском

Новости Беларуси. В Тарасово, под Минском, прошел храмовый праздник пограничного ведомства Беларуси. В церкви Рождества Пресвятой Богородицы состоялась литургия в честь небесного покровителя погранвойск Архистратига Михаила – одного из самых почитаемых православных святых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В храме собрались руководство и офицеры Госпогранкомитета, представители воинских частей, курсанты. По традиции в честь праздника наградили тех, кто внес особый вклад в укрепление взаимодействия между органами пограничной службы и православной церковью.

Еще 20 лет назад между ними заключено соглашение о сотрудничестве. Делается немало для патриотического, духовно-нравственного воспитания воинских коллективов, развития милосердия и гражданской ответственности.

Андрей Волков, начальник Сморгонской пограничной группы:

Духовное просвещение наших военнослужащих помогает выполнять задачи по охране государственной границы Республики Беларусь.