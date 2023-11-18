Прямой эфир

Храмовый праздник белорусских пограничников прошёл под Минском

18 ноября 2023 13:43
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В Тарасово, под Минском, прошел храмовый праздник пограничного ведомства Беларуси. В церкви Рождества Пресвятой Богородицы состоялась литургия в честь небесного покровителя погранвойск Архистратига Михаила – одного из самых почитаемых православных святых, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Храмовый праздник белорусских пограничников прошёл под Минском-1

В храме собрались руководство и офицеры Госпогранкомитета, представители воинских частей, курсанты. По традиции в честь праздника наградили тех, кто внес особый вклад в укрепление взаимодействия между органами пограничной службы и православной церковью.

Храмовый праздник белорусских пограничников прошёл под Минском-4

Еще 20 лет назад между ними заключено соглашение о сотрудничестве. Делается немало для патриотического, духовно-нравственного воспитания воинских коллективов, развития милосердия и гражданской ответственности.

Храмовый праздник белорусских пограничников прошёл под Минском-7

Андрей Волков, начальник Сморгонской пограничной группы:
Духовное просвещение наших военнослужащих помогает выполнять задачи по охране государственной границы Республики Беларусь.

Храмовый праздник белорусских пограничников прошёл под Минском-10

После литургии, которую возглавил митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин, ее участники почтили память воинов-пограничников, которые погибли при защите рубежей Родины в годы Великой Отечественной войны.

# Госпогранкомитет # общество # Андрей Волков # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Кибермошенники атакуют белорусов! Важную для каждого информацию рассказали в МВД
18 ноября 2023 13:14

Кибермошенники атакуют белорусов! Важную для каждого информацию рассказали в МВД

Что такое студенческий суд и какой международный форум проведут в МИТСО? Рассказали проректор и студент университета
18 ноября 2023 13:06

Что такое студенческий суд и какой международный форум проведут в МИТСО? Рассказали проректор и студент университета

Распиливали даже иконы! Где хранятся спасённые от контрабанды шедевры искусства?
18 ноября 2023 12:26

Распиливали даже иконы! Где хранятся спасённые от контрабанды шедевры искусства?