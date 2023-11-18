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Рыженков: если хотим жить хорошо, то без развития сельского хозяйства никуда

18 ноября 2023 13:59
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Новости Беларуси. Итоги сельскохозяйственного года подводят белорусские аграрии в канун профессионального праздника «Дожинки» на гомельской и витебской земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Максим Рыженков побывал на «Дожинках» в Октябрьском.

Рыженков: если хотим жить хорошо, то без развития сельского хозяйства никуда-1

Именно профессионалов своего дела 18 ноября собрал городской поселок Октябрьский, где проходит областной фестиваль-ярмарка «Дожинки». Ярко и красочно прошло торжественное шествие передовиков уборочной кампании. Им есть чем гордиться. В этом году аграрии Гомельской области увеличили производство сельхозпродукции на 5 % по сравнению с прошлым годом.

Рыженков: если хотим жить хорошо, то без развития сельского хозяйства никуда-4

Руслан Ласунов, комбайнер сельхозпредприятия «Белоруснефть-Особино»:
Когда работа нравится, работается легко. Хотелось бы побывать, на «Дожинках» первый раз. Как-то получилось.

Рыженков: если хотим жить хорошо, то без развития сельского хозяйства никуда-7

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:
Сельское хозяйство сегодня один из элементов национальной безопасности, в данном случае продовольственной. И, конечно, если мы хотим жить хорошо, то без создания условий для развития сельского хозяйства, переработки никуда. Кроме того, как сказал вчера Президент, огромные ресурсы, которые мы получаем от экспорта сельскохозяйственной продукции, позволяют нам решать многие вопросы нашего государства.

Рыженков: если хотим жить хорошо, то без развития сельского хозяйства никуда-10

В центре поселка развернулась большая выставка техники. После реконструкции в городском поселке открылась аллея Героев и первая в районе многофункциональная спортивно-развлекательная площадка с тренажерами и игровой зоной.

# Сельское хозяйство # общество # Макcим Рыженков # Фотофакт

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