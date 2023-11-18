Рыженков: если хотим жить хорошо, то без развития сельского хозяйства никуда

Новости Беларуси. Итоги сельскохозяйственного года подводят белорусские аграрии в канун профессионального праздника «Дожинки» на гомельской и витебской земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Максим Рыженков побывал на «Дожинках» в Октябрьском.

Именно профессионалов своего дела 18 ноября собрал городской поселок Октябрьский, где проходит областной фестиваль-ярмарка «Дожинки». Ярко и красочно прошло торжественное шествие передовиков уборочной кампании. Им есть чем гордиться. В этом году аграрии Гомельской области увеличили производство сельхозпродукции на 5 % по сравнению с прошлым годом.

Руслан Ласунов, комбайнер сельхозпредприятия «Белоруснефть-Особино»:

Когда работа нравится, работается легко. Хотелось бы побывать, на «Дожинках» первый раз. Как-то получилось.

Максим Рыженков, первый заместитель главы Администрации Президента Беларуси:

Сельское хозяйство сегодня один из элементов национальной безопасности, в данном случае продовольственной. И, конечно, если мы хотим жить хорошо, то без создания условий для развития сельского хозяйства, переработки никуда. Кроме того, как сказал вчера Президент, огромные ресурсы, которые мы получаем от экспорта сельскохозяйственной продукции, позволяют нам решать многие вопросы нашего государства.